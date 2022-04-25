Ultralight uçak nedir, özellikleri nelerdir? Bursa'da düşen uçağın modeli ve tipi nedir? Düşen uçakta kaç kişi vardı? Bursa'da meydana gelen uçak kazası son dakika olarak ülke gündemine oturdu. Tek motorlu ve pervaneli uçak olduğu belirtilen düşen uçağın modeli ve tipi de belli oldu. Açıklamalara göre Bursa'da 25 Nisan'da düşen uçağın Ultralight tipi olduğu açıklandı. İşte Ultralight tipi uçağın özellikleri...

Ultralight uçak nedir, özellikleri nelerdir? Bursa'da düşen uçağın modeli ve tipi nedir? Düşen uçakta kaç kişi vardı? Bursa'da meydana gelen uçak kazası son dakika olarak ülke gündemine oturdu. Tek motorlu ve pervaneli uçak olduğu belirtilen düşen uçağın modeli ve tipi de belli oldu. Açıklamalara göre Bursa'da 25 Nisan'da düşen uçağın Ultralight tipi olduğu açıklandı. İşte Ultralight tipi uçağın özellikleri...

Bursa'da 25 Nisan'da tek motorlu bir uçak düştü. Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçak yerleşim yerine düştü. Uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ultralight uçak nedir?

Ultralight havacılık, Motorlu çok hafif hava araçlarıyla yapılan havacılık çeşididir. Ultralight, belirli bir model veya şekilden çok belirli bir tür hava aracını ifade eden havacılık terimidir. Bir deltakanat ultralight olabilir ama her ultralight bir deltakanat değildir.

Alioğlu: Büyük ihtimalle teknik arıza

Havacılık yazarı Musa Alioğlu NTV canlı yayınında uçak düşmesine dair açıklamalarda bulundu. Alioğlu açıklamasında "Eğitim amaçlı faliyet gösteren uçaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Teknik arızadan, metorolojik koşullardan ve pilotaj hatası nedeniyle uçak düşmüş olabilir dedi. Büyük ihtimalle uçakta teknik bir arıza olduğu kanatindeyim" dedi.

Uçak nereye düştü?

Uçak Yunuseli Havalimanı yakınlarında yerleşim yerleri yakınına düştü.

Tek motorlu uçak nedir?

Tek motorlu uçaklar pervaneli uçaklardır. Öndeki motorun gücü ile pervane uçağa hareket hazandırır. Tek motorlu uçaklar uçuş eğitimlerinde kullanılıyor. .