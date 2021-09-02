Sütçü İmam'ın hayatı | Sütçü İmam kimdir? Sütçü İmam ne zaman yaşadı ne zaman öldü? Milli mücadelemizin en önemli isimlerinden biri olan Sütçü İmam'ın hayatı pek çok kişi tarafından internette araştırılıyor. Maraş'ta kendi halinde olan ve Uzunoluk Camisinde “Allah rızası için” imamlık yapan Sütçü İmam Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Sütçü İmam Maraş'ta Fransız-Ermeni çetelerine ilk kurşunu atan kişidir. Sütçü İmam Maraş'ta düşman işgaline son verecek mücadeleyi başlatmıştır. İşte Sütçü İmam'ın hayatı...

Sütçü İmam'ın hayatı | Sütçü İmam kimdir? Sütçü İmam ne zaman yaşadı ne zaman öldü? Milli mücadelemizin en önemli isimlerinden biri olan Sütçü İmam'ın hayatı pek çok kişi tarafından internette araştırılıyor. Maraş'ta kendi halinde olan ve Uzunoluk Camisinde “Allah rızası için” imamlık yapan Sütçü İmam Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Sütçü İmam Maraş'ta Fransız-Ermeni çetelerine ilk kurşunu atan kişidir. Sütçü İmam Maraş'ta düşman işgaline son verecek mücadeleyi başlatmıştır. İşte Sütçü İmam'ın hayatı...

Sütçü İmam'ın hayatı

Sütçü İmam'ın asıl adı mesleğinden dolayı imamdır. Süt satarak da geçimini sağlayan İmama "Sütçü" lakabı verilmiştir. Sütçü İmam 1871 yılında Maraş'ın Fevzipaşa (Bektutiye) Mahallesinde dünyaya geldi. Babası Kireçcioğullarından Ömer Efendi, Annesi Tiyeklioğullarından Emine Hanımdır.

Sütçü İmam Maraş kurtuluş mücadelesini başlatan sütçü, imam ve Türk halk kahramanıdır.

Millî Mücadelemizin timsali olan Sütçü İmam, 1872 yılında Sütçü İmam, kendi halinde Uzunoluk Camiinin imamlığını “Allah rızası için” yapmakta, geçimini sağlamak için ise caminin biraz altındaki küçük dükkânında süt satmakta idi. Kendisinin asıl adı “İmam” olmasına rağmen süt sattığı için ismi “Sütçü İmam” olarak bilinirdi. ‘Sütçü İmam (Uzunoluk) Olayı' diye bilinen hadisenin olduğu 31 Ekim 1919 tarihi, Maraş Millî Mücadelesinde şanlı bir direnişin başladığı gündür.

31 Ekim 1919 günü hamamdan çıkan 3 Türk kadına Fransız Ermeni lejyonerleri "Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez!" diyerek kadınların peçelerini zorla açmak istemişlerdir. Olaya ilk müdahale eden Çakmakçı Sait; "Gâvur oğulları! Dokunmayın bacılarıma!" diyerek Ermeni lejyonerlerinin üzerine yürür. Üzerinde silahı olmayan Çakmakçı Sait, silahlarıyla karşılık veren işgalciler tarafından yaralanır ve daha sonra ölür. Bu olaya şahit olan Sütçü İmam silahıyla ateş açar ve bir Ermeni lejyon askerini öldürür, bir diğerini de yaralar. 1 Kasım 1919 tarihinde, ölen Ermeni için büyük bir cenaze töreni düzenlenir. Ermeniler ve Fransız askerleri Sütçü İmam'ı aramaya başlayınca Sütçü İmam bir atla Ağabeyli köyüne gider. Ermenilerin ve Fransızların bütün çabalarına rağmen Sütçü İmam bulunamaz. 31 Ekim 1919'da Kahramanmaraş'ta düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş'taki kurtuluş hareketini başlatmıştır.

Sütçü İmam, Bertiz bölgesinde Yüzbaşı Muharrem Beyazıt komutasındaki birliğin hazırlıklarına katılır. Olaydan sonra Sütçü İmam ev ev aranır. Ancak hiç kimse nerede olduğu bilgisini vermez. Hatta dayısının oğlu olan Kireççioğlu Kadir'e yerini öğrenmek için işkence yapılır, burnu ve kulakları kesilerek öldürülür. Bir tabutun içine koyularak, vatandaşa gözdağı olsun diye hükûmet meydanında vatandaşlara teşhir edilir.

Maraş'ın kurtuluşundan sonra belediyede odacılık görevi, ardından da bir kalede topçuluk görevi verilir. Kahramanmaraş'ın kurtuluşda yaşanan Bayrak Olayı yıl dönümü kutlamaları sırasında kimi söyleme göre kalabalıkla kaleye çıkarken kimine göre de 101 pare top atışı yapılırken top aracı çok ısındığı için 21. ya da 22. top atışı sırasında ateş alır ve toptan bir parça alnına saplanır. Hemen hastaneye kaldırılan Sütçü İmam 2 gün yaşadıktan sonra ölür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.