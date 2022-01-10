Süslü Korkuluk oyuncuları kimler? Süslü Korkuluk dizisi nerede çekiliyor? TV8 ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un rol aldığı dizinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. TV8'in en çok izlenen dizisi olmaya aday gösterilen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Süslü Korkuluk dizisi hangi kitap? Süslü Korkuluk kitaptan mı uyarlandı? Süslü Korkuluk oyuncuları ve Süslü Korkuluk dizisinin konusu hakkında detaylar haberimizde olacak.

Süslü Korkuluk oyuncuları kimler? Süslü Korkuluk dizisi nerede çekiliyor? TV8 ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un rol aldığı dizinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. TV8'in en çok izlenen dizisi olmaya aday gösterilen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Süslü Korkuluk dizisi hangi kitap? Süslü Korkuluk kitaptan mı uyarlandı? Süslü Korkuluk oyuncuları ve Süslü Korkuluk dizisinin konusu hakkında detaylar haberimizde olacak.

Çağatay Ulusoy hayranlarını heyecanlandıran bir fragman geçtğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlandı. Süslü Korkuluk adlı dizide Çağatay Ulusoy'a Alina Boz'un eşlik edeceği öğrenildi. İlk bölümü merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu ve konusu dizi tutkunları tarafından araşırılmaya başlandı. TV8'in 2022'nin en iddialı dizileri arasında gösterilen Süslü Korkuluk'un ne zaman başlaycağı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Süslü Korkuluk oyuncuları kimler?

Süslü Korkuluk diziinin başrolünde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor ancak henüz oyuncular ve rolleri duyurulmadı. İddialara göre Hafsanur Sancaktutan'ın da Süslü Konak dizisinde rol alacak.

Süslü Korkuluk ne zaman başlayacak

Süslü Korkuluk yakın zamanda TV8 ekranlarında izlyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Yapımcılardan ve kanaldan yayın günü ve saatine yönelik bir açıklama henüz yapılmadı ancak dizinin şubat ayının başında yada ortasında gösterime girmesi bekleniyor.

OGM Pictures imzalı Süslü Korkuluk diziinin başrolünde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz rol alıyor.

Süslü Korkuluk konusu ne?

TV8'de yayınlanacak olan Süslü Korkuluk dizisinin konusu şimdiden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin fragmanında bir terzinin korkuluğa süslü kıyafetler dikip giydirdiği görülüyordu. Dizinin dram türünde olacağı tahmin ediliyor. Bir gencin yaşadığı zorlu hayatı konu edinen dizide aşk temasına da oldukça fazla yer verilecek.

Süslü Korkuluk hangi kitaptan uyarlandı?

Süslü Korkuluk dizisinin de kitaptan uyarlandığı düşünülüyor. TV8 son günlerde Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizileri ekranlara getiriyordu. Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Camdaki Kız TV8'in gerçek hikayelerden çevrilen dizileridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.