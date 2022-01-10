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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Süslü Korkuluk ne zaman başlayacak? Süslü Korkuluk konusu ne?

Süslü Korkuluk ne zaman başlayacak? Süslü Korkuluk konusu ne?

Süslü Korkuluk ne zaman başlayacak? Süslü Korkuluk konusu ne? TV8 ekranlarında yepyeni bir dizi daha yayın hayatına merhaba demeye hazırlanıyor. İlk fragmanları dönmeye başlayan Süslü Korkuluk adlı dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz yer alacak. Fragmanları bile binlerce kez izlenen dizinin ne zaman başlayacağı dizi tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Çekimlerine başlanan dizinin ilk bölümünü Çağatay Ulusoy hayranları merakla bekliyor. Peki Süslü Korkuluk ne zaman yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-01-10 17:20:55
Süslü Korkuluk ne zaman başlayacak? Süslü Korkuluk konusu ne?

2022'nin ilk günlerinde TV8 ekranlarında ilk tanıtımı yapılan Süslü Korkuluk dizisinin 1. bölümü dizi severler tarafından bekleniyor. Dizi tutkunları Süslü Korkuluk ne zaman başlayacak? Süslü Korkuluk konusu ne? Süslü Korkuluk ne zaman yayınlanacak? sorularına sıkça sormaya başladı. İşte TV8'in iddialı projesi Süslü Korkuluk hakkında detaylar...

Süslü Korkuluk ne zaman başlayacak

Süslü Korkuluk yakın zamanda TV8 ekranlarında izlyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Yapımcılardan ve kanaldan yayın günü ve saatine yönelik bir açıklama henüz yapılmadı ancak dizinin şubat ayının başında yada ortasında gösterime girmesi bekleniyor. OGM Pictures imzalı Süslü Korkuluk diziinin başrolünde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz rol alıyor.

Süslü Korkuluk konusu ne?

TV8'de yayınlanacak olan Süslü Korkuluk dizisinin konusu şimdiden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin fragmanında bir terzinin korkuluğa süslü kıyafetler dikip giydirdiği görülüyordu. Dizinin dram türünde olacağı tahmin ediliyor. Bir gencin yaşadığı zorlu hayatı konu edinen dizide aşk temasına da oldukça fazla yer verilecek.

Süslü Korkuluk başrol oyuncuları kimler?

Süslü Korkuluk dizisinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz başrolleri paylaşacak. Oyuncuların hangi karakterleri canlandıracakları ise henüz belli olmadı.

OGM Pictures hakkında

OGM Pictures, Onur Güvenatam tarafından 2018'de kurulan sinema, dizi ve internet dizisi sektöründe faaliyet gösteren yapım şirketidir.

OGM Pictures, Onur Güvenatam'ın O3 Medya'dan ayrılması üzerine 2018'de OG Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri adıyla kurulmuş yapım şirketidir, fakat kısa bir süre sonra OGM Pictures adını almıştır. OGM Pictures'in ilk yapımı ve ilk internet dizisi 2019 yılında Netflix'te yayınlanan Atiye adındaki dizidir, ilk televizyon dizisi 2019-2021 yılları arasında TV8'de yayınlanan gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, ilk sinema filmi ise 2021 yılında yayınlanan Kağıttan Hayatlar filmidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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