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TIMETURK / GENEL / Susam yağı saçların beyazlamasını geciktiriyor

Susam yağı saçların beyazlamasını geciktiriyor

Sağlıklı bir hayat sürmek, sağlıklı saçlara, kaşlara ve kirpiklere sahip olmak için doğal ürünler yardımımıza koşuyor. Susam yağı da bunlardan biri. Susam yağı haricen kullanılabildiği gibi yemeklerde de kullanılabiliyor. Peki susam yağının vücudumuza faydaları nedir? Susam yağı saçlarımıza ve cildimize faydalı mı? Sizler için araştırdık...

29 Dakika Önce
2021-11-08 15:09:55
Susam yağı saçların beyazlamasını geciktiriyor


Susamı hamur işlerinde sıklıkla kullanırız. Susamdan elde edilen yağ da vücudumuza birçok fayda sağlar.

Güney Asya ve Hindistan'da susam yağı çok popülerdir ve eski zamanlardan beri susam yağı şifa amaçlı kullanılmaktadır. 5 bin sene öncesinde bile susam yağı tedavi amaçlı kullanılmaktaydı.

Ayrıca susam yağı sadece haricen cilt ve saç için kullanılmıyor, yemek yapımında da kullanılabiliyor.

Susam yağının besin değeri nedir?

Susam yağı kalsiyum, protein, magnezyum, demir, çinko, bakır, fosfor ve B vitamini içerir.

Susam yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Susam yağı içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücutta tansiyonun dengelenmesini destekler, ayrıca yüksek tansiyonu düşürme konusunda çok başarılıdır.

Susam yağının içerisindeki doymamış yağ asitleri kötü kolesterolün (LDL) düşmesini sağlar.

Diyabet hastalarına şifa olur.

Damar sertliği ve kalp krizi riskinden vücudumuzu koruyarak kalp ve damar sağlığına olumlu katkılarda bulunur.

Astım ve nefes darlığı problemi yaşayan kişilerde nefes almayı kolaylaştırır.

Susam sindirilebilir liften zengindir ve bu sayede sindirim sisteminin çalışmasına destek olarak hazımsızlığın önüne geçer, kabızlığın hızlıca geçmesini sağlar.

Susam yağı omega 6 ve omega 9 içerir. Bu sayede hafızayı güçlendirir ve beynin sağlığına olumlu katkılarda bulunur.

Sinir ve strese bağlı uykusuzluğa, baş ağrısına ve migrene iyi gelir.

Susam yağı antienflamatuvar özelliktedir ve bu sayede vücuttaki iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Susam yağının saçımıza ve cildimize ne gibi bir faydası var?

Susam yağı cilt elastikiyetinin artmasını sağlar ve bu sayede cildin olması gerekenden erken yaşlanmasını önler ve kırışıklıkların önüne geçer.

Susam yağı cilt kanserinden vücudu korur. Cildi nemlendirerek kuru ciltlere şifa olur. Çatlamış dirsek ve topuklara iyi gelir.

Cildi güneşin olumsuz etkilerinden korur. Sivilce ve akne oluşmasını önler. Gözenekleri sıkılaştırır. Tırnakları güçlendirir.

Kaşların ve kirpiklerin uzamasını ve gürleşmesini sağlar. Kafa derisinde oluşan mantar enfeksiyonlarını geçirir. Kepek problemine iyi gelir. Saç kırılmasını önler.

Saç renginin koyulaşmasını sağlar ve saçın beyazlaşmasını geciktirir.

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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