Survivor şampiyonluk ödülü 2022 | Survivor birincisi kaç para alacak? Survivor All Star 1. ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon olan kaç TL para kazanacak? TV8'in sevilen programlarından Survivor bu sene All Star formatında izleyicisi ile buluştu. Birbirinden güçlü isimlerin Survior olmaya çalıştığı yarışma programında sona doğru geliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Survivor şampiyonuna 500 bin lira ödül verildiği iddia ediliyordu. 2022 Survivor All Star şampiyonuna ise henüz para ödülü verilip verilmeyeceğine dair resmi bir duyuru gelmedi.

Survivor şampiyonluk ödülü 2022 | Survivor birincisi kaç para alacak? Survivor All Star 1. ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon olan kaç TL para kazanacak? TV8'in sevilen programlarından Survivor bu sene All Star formatında izleyicisi ile buluştu. Birbirinden güçlü isimlerin Survior olmaya çalıştığı yarışma programında sona doğru geliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Survivor şampiyonuna 500 bin lira ödül verildiği iddia ediliyordu. 2022 Survivor All Star şampiyonuna ise henüz para ödülü verilip verilmeyeceğine dair resmi bir duyuru gelmedi.

Survivor 2022 büyük heyecana sahne oluyor. İzleyiciler kendilerine yajkın gördüğü yarışmacıları SMS oyları ile desteklemeye devam ediyor. 2022 Survivor All Star'da yolun sonuna doğru yavaş yavaş geliniyor. Geriye çok az yarışmacı kaldı ve şampiyonluk için mücadele iyice alevlendi.

Survivor şampiyonluk ödülü 2022 ne kadar?

2021 yılında Şampiyon İsmail Balaban oldu. Balaban'ın şampiyonlu ile birlikte Survivor birincilik ödülü bir kez daha konuşulmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz senelerde Survivor şampiyonlarına 500 bin TL ödül verildiği iddia ediliyordu. Ancak iddia doğrulanmış değil. 2022 yılında Survivor All Star şampiyonluk ödülüne dair de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Alınan bilgilere göre şampiyonluğun zaten başlı başına paha biçilemez bir ödül olduğu beliriliyor.

Survivor birincisi kaç para alacak?

Geçen senelerde Survivor şampiyonuna 500.000 TL para ödülü verildiği iddia ediliyordu. Yarışmanın birincisinin yine 500 bin TL alması bekleniyor. Ancak ödül ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

2022 Survivor All Star'da hangi yarışmacılar kaldı?

Ogeday

Atakan

Berkan

Nisa

Nagihan

Adem

Ayşe

Batuhan

Hikmet

2021 Survivor şampiyonu kim?

Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, dün akşam Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya geldi. Galataport'ta yapılan canlı yayında iki yarışmacı için oylama geride kaldı. Gecenin sonunda yapılan oylamanın sonuçları noter huzurunda ilan edildi. Acun Ilıcalı, SMS oylaması sonucu bu sezonun şampiyonunun İsmail olduğunu açıkladı. Bu sonuca göre; İsmail Balaban 2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Survivor nedir?

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan Reality TV yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D'de ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan ilk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2. kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur. Daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler olmuştur. Bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, Nagihan Karadere ikinci, Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halinde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci ve Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur. 2021'de yine Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım mücadele etmiştir. Aleyna Kalaycıoğlu dördüncü, Ayşe Yüksel üçüncü, Yiğit Poyraz ikinci ve İsmail Balaban şampiyon olmuştur. Türkiye'nin en uzun süredir devam eden ve en çok izlenen yarışma programı olarak rekorunu hâlen korumaktadır.