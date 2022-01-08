MasterChef şampiyonluk ödülü ne kadar? MasterChef büyük ödül ne kadar? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te son 4 finalist belli oldu. Hasan, Sergen, Eren ve Tahsin adını son 4'e yazdırdı. Yakın zamanda final yarışmasını izleyeceğimiz MasterChef'te birincilik ödülünün kaç para olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. MasterChef 2021-2022 şampiyonluk büyük ödülünün 500 bin lira olduğu iddiaları var ancak bu iddia kanal tarafından henüz doğrulanmış değil.

MasterChef şampiyonluk ödülü ne kadar? MasterChef büyük ödül ne kadar? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te son 4 finalist belli oldu. Hasan, Sergen, Eren ve Tahsin adını son 4'e yazdırdı. Yakın zamanda final yarışmasını izleyeceğimiz MasterChef'te birincilik ödülünün kaç para olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. MasterChef 2021-2022 şampiyonluk büyük ödülünün 500 bin lira olduğu iddiaları var ancak bu iddia kanal tarafından henüz doğrulanmış değil

TV8'in Survivor'dan sonra en çok izlenen yarışma programı olan MasterChef'te sona doğru geliniyor. Son haftaya girilen MasterChef'te son 4'e kalan isim belli oldu. Sırada son 3'e kalan ismin belli olmasına geçildi. Son 3'e kalan isimlerin belli olmasından sonra 3 yarışmacı arasında final karşılaşması oynanacak. Canlı olarak yayınlanması bekşenen MasterChef finalinde şampiyonluk ödülünün ne kadar olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

MasterChef şampiyonluk ödülü ne kadar?

MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. MasterChef 2020'de şampiyona 500 bin lira verileceği açıklanmıştı. Yarışmada 2018 yılında para ödülü verilmiş 2019'da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti. MasterChef 2021-2022 şampiyonluk para ödülünün ne kadar olduğu henüz belli değil. Kanaldan ve ptogramdan buna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

2021-2022 MasterChef büyük ödül ne kadar?

MasterChef büyük ödülün ne kadar olduğu henüz belli değil. Yarışmada alınacak şampiyonluğun maddi ve manevi getirisinin büyük ödülden çok daha fazla olduğu da bir gerçek.

MasterChef Türkiye'de final dörtlüsü

MasterChef Türkiye'de son 4'e kalan isimler belli oldu. Dilara'nın elenmesiyle son 4'e Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin kaldı.

MasterChef finali ne zaman?

MasterChef finalinin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Zira 2022 Survivor'ın yeni sezonu 15 Ocak'ta başlayacak. Survivor başlamadan MasterChef'in ffinal yapmış olması gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.