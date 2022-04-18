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Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü? Barış Murat Yağcı kadın mı dövdü? Nisa'dan Survivor Barış ile ilgili flaş iddia
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TIMETURK / GENEL / Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü? Barış Murat Yağcı kadın mı dövdü? Nisa'dan Survivor Barış ile ilgili flaş iddia

Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü? Barış Murat Yağcı kadın mı dövdü? Nisa'dan Survivor Barış ile ilgili flaş iddia

Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü? Barış Murat Yağcı kadın mı dövdü? Nisa'dan Survivor Barış ile ilgili flaş iddia! TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın son bölümünde Nisa'dan, Barış için şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Üçüncü dokunulmazlık için mücadelede Nisa, Barış'ın kadınları ağlattığını söyledi. Bu sözler konseye de damgasını vurdu. Ada konseyinde Nisa ve Barış arasında yaşanan gergin anlar izleyicileri de şaşırttı. Peki Barış Murat Yağcı Nisa'yı dövdü mü?

57 Dakika Önce
2022-04-18 09:26:22
Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü? Barış Murat Yağcı kadın mı dövdü? Nisa'dan Survivor Barış ile ilgili flaş iddia

Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü? Barış Murat Yağcı kadın mı dövdü? Nisa'dan Survivor Barış ile ilgili flaş iddia! TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın son bölümünde Nisa'dan, Barış için şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Üçüncü dokunulmazlık için mücadelede Nisa, Barış'ın kadınları ağlattığını söyledi. Bu sözler konseye de damgasını vurdu. Ada konseyinde Nisa ve Barış arasında yaşanan gergin anlar izleyicileri de şaşırttı. Peki Barış Murat Yağcı Nisa'yı dövdü mü?

Survivor All Star'da kıyasıya heyecan devam ediyor. Survivor'un son bölümünde 3. dokunulmazlık için takımlar mücadele etti. Dokunulmazlık yarışını ünlüler kazandı. Ünlülerin dokunulmazlık kazanması nedeniyle Gönüllüler bir eleme adayı daha çıkardı. Eleme adayını belirlemek için yapılan konseye Nisa ve Barış arasında yaşanan gerilim damgasını vurdu.

Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü?

2020 Survior bittikten s onra Barış'la 6 ay aşk yaşayan Nisa, oyun sırasında Barış'ın oyunu kaybettikleri için gözyaşlarına boğulan Yağmur ve Sude'nin yanına giderek teselli etmesiyle çılgına döndü. Nisa Bölükbaşı, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

Barış iddialara lişkin konsyede şunları söyledi: "Yarışmanın çok eşiğinden döndüm. Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak. Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döven, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış."

Barış Murat Yağcı kadın mı dövdü?

Barış sözlerine şöyle devam etti "Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattığımı ya da dövdüğümü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Mümkünse beni görmemeye çalışsın. Çünkü ben öyle yapıyorum" diye devam etti.

Nisa ise açıklamasında şunları belirtti: "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin. O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." dedi.

Acun Ilıcalı Nisa'ya 'Barış seni dövdü mü?' diye sordu

Acun Ilıcalı yaşanan gelişmeler ve iddialardan sonra Nisa'ya 'Barış seni dövdü mü?' diye sordu. Bu soruya Nisa şöyle yanıt verdi: "El kaldırmışlığı oldu. Ağlayan kadını teselli etmeye gittiğini gördüğümde bana komik geldi. Kızlarla da bunu konuştum zaten"

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