Nagihan ne zaman rekor kırdı? Nagihan'ın rekoru kaç? Nagehan Karadere dünya rekoru mu kırdı? Survivor All Star'ın başarılı oyuncusu Nagihan Karadere ile Nisa arasında yaşanan bir tartışma Nagihan'ın kırdığı rekoru akıllara getirdi. Nisa, Nagihan Karadere ile ilgili 'senin bu steroidlerin beynini yakmış' sözüne Nagihan'dan '11 yıllık rekorum hala orada bekliyor' yanıtı geldi. Nagihan doping mi kullandı? Survivor Nagihan ne zaman ve nerede rekor kırdı? Nagehan'ın rekoru kaç saniye?

Nagihan ne zaman rekor kırdı? Nagihan'ın rekoru kaç? Nagehan Karadere dünya rekoru mu kırdı? Survivor All Star'ın başarılı oyuncusu Nagihan Karadere ile Nisa arasında yaşanan bir tartışma Nagihan'ın kırdığı rekoru akıllara getirdi. Nisa, Nagihan Karadere ile ilgili "senin bu steroidlerin beynini yakmış" sözüne Nagihan'dan "11 yıllık rekorum hala orada bekliyor" yanıtı geldi. Nagihan doping mi kullandı? Survivor Nagihan ne zaman ve nerede rekor kırdı? Nagehan'ın rekoru kaç saniye?

Survivor'un son bölümüne Nisa ile Nagihan arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu. Nagihan hakkında şok ifadeler kullanan Nisa Bölükbaşı'na Nagihan'dan rekor yanıtı geldi. Survivor 70. bölümde konseyde konuşan Nisa, tartışma yaşadığı Nagihan Karadere'ye "senin bu steroidlerin beynini yakmış" dedi. Nisa Nagihan'ın doping kullandığını ve yakalandığını söyledi. Nisa açıklamasının tonunu daha da sertleştirerek "''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' dedi.

Nagihan doping mi kullandı?

Doping kullandığı iddiasından sonra Nagihan'dan ise rekorlu yanıt geldi. Nagihan Karadere Nisa'ya verdiği cevapta Nagihan Nisa'ya verdiği yanıtında şunları söyledi: ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor.'' Rekor açıklamasından sonra Nagihan Karadere'nin ne zaman rekor kırdığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Nagihan ne zaman rekor kırdı?

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere Milli atlet olarak yarıştığı dönemde yani 2011 yılında 400 metre engelli koşuda rekor kırmıştı

Nagihan'ın rekoru kaç?

Milli atlet Nagihan Karadere 400 metre engelli koşuda 55,09'luk derece ile tarihe geçti.

Nagihan Karadere dünya rekoru mu kırdı?

Nagihan Karadere 2011 yılında Ankara'da düzenlenen Kulüplerarası Lig Musabakası'ndan 55,09 dereceyi görerek birinci olmuştur.

Nagihan'ın dereceleri

Yıl Yarışma Yer Sıra Branş Derece



2003 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası Tampere 1 400 m engelli 1:01.93

2003 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası Tampere 1 4×400 m bayrak 3:52.86

2003 Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası Köstence 1 400 m

2003 Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası Köstence 2 4×400 m bayrak

2003 Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası Köstence 3 4×100 m bayrak

2006 Yılmaz Sazak Atletizm Yarışmaları İstanbul 2 300 m 38.78

2006 Balkan Atletizm Şampiyonası Atina 2 400 m engelli

2007 Balkan Atletizm Şampiyonası Plovdiv 3 400 m engelli 57.12

2007 62. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası Sofya 3 400 m engelli 56.42

2007 62. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası Sofya 2 4×100 m 45.64

2007 62. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası Sofya 3 4×400 3:37.90

2007 62. Cezmi Or Kupası Atletizm Yarışları İstanbul 2 400 m engelli 57.66

2011 Atletizm Türkiye Birinciliği İzmir 1 400 m engelli 55.40

2011 Türkiye Ferdi Atletizm Şampiyonası İzmir 1 400 m engelli 55.68

2011 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları Shenzhen 2 4×400 m bayrak 3:30.14

2011 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları Shenzhen 3 400 m engelli 55.81

2011 Kulüplerarası Lig Musabakası Ankara 1 400 m engelli 55.09

2011 Balkan Atletizm Şampiyonası Sliven 2 400 m engelli 56.74

2011 Balkan Atletizm Şampiyonası Sliven 3 400 m 55.17 .