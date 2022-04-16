Survivor Adem sakatlandı mı? Survior Adem yarışamayacak mı? Adem ne zaman iyileşecek? Adem neden yarışmıyor, sakat mı? TV8'in en çok izlenen yapımlarından olan Survivor All Star'da heyecan dorukta. Son yayınlanan bölümde yarışmacılar olan güçlerini parkura yansıttı. Yarışmanın favorilerinden gösterilen Adem'in sakatlığı sevenlerini üzdü. Survivor'da Adem'in yarışlara ne zaman döneceği sevenleri tarafından merak edilirken konuya ilişkin Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Survivor Adem sakatlandı mı? Survior Adem yarışamayacak mı? Adem ne zaman iyileşecek? Adem neden yarışmıyor, sakat mı? TV8'in en çok izlenen yapımlarından olan Survivor All Star'da heyecan dorukta. Son yayınlanan bölümde yarışmacılar olan güçlerini parkura yansıttı. Yarışmanın favorilerinden gösterilen Adem'in sakatlığı sevenlerini üzdü. Survivor'da Adem'in yarışlara ne zaman döneceği sevenleri tarafından merak edilirken konuya ilişkin Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmacıların çekişmesi programa damga vurdu. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu almak isteyen takımlar kıyasıya mücadele etti. Dün yapılan dokunulmazlık yarışlarının ilk turu olan kadınlar mücadelesini Ünlüler kazandı. Yarışmanın ikinci turunda yani erkekler yarışında kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlığı alacak olan takımın belli olacağı son oyunu ise bayrak yarışı belirledi. Gönüllüler takımında bayrağa Seda ve Hikmet çıkarken, Ünlüler takımında Nagihan ve Atakan çıktı. Ünlüler takımında atışı Nagihan yaparken Gönüllüler takımında ise Hikmet yaptı. Nagihan yarışmayı kazanan isim oldu ve dokunulmazlığı takımına kazandırdı.

Survivor Adem sakatlandı mı?

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesine Adem'in sakatlanması damgasını vurdu. Gönüllüler takımının 11 ünlüler takımının da sekiz kişi aldığı Survivor'da birinci dokunulmazlık karşılaşmasında kazanan takım belli oldu.

Survior Adem yarışamayacak mı?

Dokunulmazlık yarışında sakatlanan Adem'den konuya ilişkin açıklama geldi. Adem "Çok kötü düştüm dizimin üzerine" açıklamasında bulundu.

Adem ne zaman iyileşecek?

Acun Ilıcalı Adem'in sakatlığına dair yaptığı açıklamada "Sayılarda orantısızılık olduğu gibi Barış'ın oynamaması, ünlüler takımında Adem de yok. Adem'in dönüş tarihini bilmiyoruz." dedi.