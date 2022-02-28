Şule Yüksel Şenler belgeseli izle| Şule Yüksel Şenler kimdir? Hayatını tesettürlü yaşamın önüne çekilen setleri yıkmak için mücadele içinde geçiren Şule Yüksel Şenler'in hayatı belgesel oldu. Hayatı zorluklar içinde geçen Şule Yüksel Şenler geride pek çok kitap da bırakmıştır. Şule Yüksel Şenler'in romanları film ve dizi de olmuştur. Şule Yüksel Şenler belgeseli 28 Şubat Pazartesi günü TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

Şule Yüksel Şenler belgeseli izle| Şule Yüksel Şenler kimdir? Hayatını tesettürlü yaşamın önüne çekilen setleri yıkmak için mücadele içinde geçiren Şule Yüksel Şenler'in hayatı belgesel oldu. Hayatı zorluklar içinde geçen Şule Yüksel Şenler geride pek çok kitap da bırakmıştır. Şule Yüksel Şenler'in romanları film ve dizi de olmuştur. Şule Yüksel Şenler belgeseli 28 Şubat Pazartesi günü TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

Tesettürlü yaşamın önündeki engelleri kaldırmak için hayatı mücadele içinde geçen Şule Yüksel Şenler 28 Ağustos 2019 yılında hayata gözlerini yummuştu. Şule Yüksel şenler arkasında yazdığı kitaplarını ve uğruna hayatını harcadığı mücadelesini bıraktı. Şule Yüksel Şenler'in hayatı ise TRT işbirliği ile belgesel oldu. Şule Yüksel Şenler belgeselinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'da duygularını dile getirdi.

Şule Yüksel Şenler'in hayatını, verdiği mücadeleyi ve eserlerini anlatacak olan "Şule" belgeseli TRT ekranlarında yayınlanacak. 28 Şubat Pazartesi gün ilk kez saat 19.45'te TRT 1 ile TRT Belgesel'de, saat 20.00'de TRT Avaz'da ve 20.55'te de TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak. Yukarıdaki linke tıklayarak saati geldiğinde Şule Belgeselini izleyebilirsiniz.

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Şule Yüksel Şenler'in pek çok eseri bulunuyor. Yazar ve gazeteci olan Şule Yüksel Şenler tesettüre karşı oluşan algıyı yıkmak için uzun süre mücade etmiştir.

Ailesi Kıbrıslı olan Şule Yüksel Şenler'in ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimni çeşitli nedenlerden dolayı ortaokulda bırakan Şule Yüksel Şenler teyzesinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı.

Ardından gazetecilik mesleği ile tanışan Şule Yüksel Şenler 21 yaşında bu mesleğe başladı.

1965 yılında tesettüre giren Şule Yüksel Şenler, tesettür alanındaki engellerin kaldırılması için büyük mücadele sarf etti.

Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadoluyu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Şule Yüksel Şenler 8 ay hapis cezası yattı. Ömrünü mücadeleye adayan Şule Yüksel Şenler Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı.

Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarlığı yaptı. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı.

Pek çok romanı da bulunan Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

Huzur Sokağı adlı romanı daha sonra diziye çevrildi. Dizi ATV'de yayınlandı. ncak Şule Yüksel Şenler Zaman gazetesi röportaj yazarı Tuğba Kaplan'a dizinin çekiminden ilk etapta haberinin olmadığını, kendisinin de herkes gibi televizyondaki fragmanlardan öğrendiğini söylemiştir. Ayrıca hayli kırıldığını ve endişelendiğini belirtmiştir.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.