Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler ne zaman öldü? Türk yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler'in hayatı belgesel oldu. Kitap ve yazıları ile adını altın harflerle yazdıran Şule Yüksel Şenler üniversitelerde tesettürlü şekilde eğitim görmek için mücadele edenlerden biriydi. Yaşanılabilir bir Türkiye arzusu ile hayatı mücadeleler içinde geçen Şule Yüksel Şenler 28 Ağustos 2019 yılında hayata gözlerini yummuştur. İşte Şule Yüksel Şenler'in hayatı ve biyografisi...

Şule Yüksel Şenler Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir yazardır. Şule Yüksel Şenler tesettür ile yşamanın önündeki engellerin kaldırılması için uzun süre mücadele etmiştir. Özelllikle üniversitelerde tesettürün yasak olduğu dönemlerde yaptığı konuşmalar ile de pek çok gence güç vermiştir.

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Şule Yüksel Şenler'in pek çok eseri bulunuyor. Yazar ve gazeteci olan Şule Yüksel Şenler tesettüre karşı oluşan algıyı yıkmak için uzun süre mücade etmiştir.

Ailesi Kıbrıslı olan Şule Yüksel Şenler'in ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimni çeşitli nedenlerden dolayı ortaokulda bırakan Şule Yüksel Şenler teyzesinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı.

Ardından gazetecilik mesleği ile tanışan Şule Yüksel Şenler 21 yaşında bu mesleğe başladı.

1965 yılında tesettüre giren Şule Yüksel Şenler, tesettür alanındaki engellerin kaldırılması için büyük mücadele sarf etti.

Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadoluyu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Şule Yüksel Şenler 8 ay hapis cezası yattı. Ömrünü mücadeleye adayan Şule Yüksel Şenler Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı.

Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarlığı yaptı. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı.

Pek çok romanı da bulunan Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

Huzur Sokağı adlı romanı daha sonra diziye çevrildi. Dizi ATV'de yayınlandı. ncak Şule Yüksel Şenler Zaman gazetesi röportaj yazarı Tuğba Kaplan'a dizinin çekiminden ilk etapta haberinin olmadığını, kendisinin de herkes gibi televizyondaki fragmanlardan öğrendiğini söylemiştir. Ayrıca hayli kırıldığını ve endişelendiğini belirtmiştir.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

Şule Yüksel Şenler'in hayatı belgesel oldu

Şule Yüksel Şenler'in mücadeleyle dolu yaşantısı TRT yapımcılığında belgesel oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için hazırlanan "Şule Belgeseli"nde Şule Yüksel Şenler'i anlattılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kitap ve yazılarının yanı sıra ülkenin dört bir yanını dolaşarak verdiği konferanslarıyla da on binlerce insana en zor zamanlarda büyük bir cesaret vermiştir" dedi. Emine Erdoğan ise "Şule abla" diye hitap ettiği Şule Yüksel Şenler için "Ben ve benim gibi birçok genç hanıma yön vermiş biriydi. Şule abla, 'Sizler benim hayalimin süsüyken bugün hayallerimin gerçeğisiniz.' diyebilmiştir. İçinde yaşamaya arzuladığımız dünyayı kuracak cesareti vermiştir o bize." dedi

Şule Yüksel Şenler'in mücadele dolu hayatını konu alan belgesel 28 Şubat Pazartesi TRT1'de yayınlandı.

Şule Yüksel Şenler Eserleri nelerdir?

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki .