Şubat kira zam yüzde kaç? 2022 Şubat kiraya ne kadar zam yapılacak? Şubat ayında TÜFE ne kadar? sorusu pek çok ev sahibi ve kiracı tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere kira artış oranlarını her ay açıklanan enflasyon rakamları belirliyor. Şubat ayının enflasyon rakamları da TÜİK tarafından açıklandı. Kiracılar şubat ayında kiraya ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı. İşte 2022 Şubat kira zam oranı...

Şubat kira zam yüzde kaç? Şubat kiraya ne kadar zam yapılacak? Şubat ayında TÜFE ne kadar? sorusu pek çok ev sahibi ve kiracı tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere kira artış oranlarını her ay açıklanan enflasyon rakamları belirliyor. Şubat ayının enflasyon rakamları da TÜİK tarafından açıklandı. Kiracılar şubat ayında kiraya ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı. İşte 2022 Şubat kira zam oranı...

Piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği Ocak ayı enflasyonverileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre. Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 arttı.

Şubat kira artış oranı

TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artış kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması ile 2022 yılının Şubat ayında kiralara yapılacak maksimum zam oranı yüzde 22,58 oldu.

Şubat ayı kira zammı ne kadar?

Şubat ayı kira zammına yapılcak zam oranı şöyle olmuştur;

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: % 22,58

Zam bedeli: 225,8 TL

Zamlı kira bedeli: 1.225,8 TL

Şubat ayında TÜFE ne kadar?

Ocak ayı enflayon rakamlarına göre TÜFE'de yüzde 11 oranında artış oldu. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı. Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 39,45 olarak gerçekleşti.

2022 Ocak kira zam oranı ne kadardı?

3 Ocak'ta TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Ocak ayı enflasyon kira artış oranı bu rakamların açıklanmasıyla belli oldu. Ocak ayında TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu. Ocak ayında 2022 yılının ilk kira zammı yüzde 19.60 oldu.

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir.