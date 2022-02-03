Şubat kira artış oranı | 2022 Şubat'ta kiraya ne kadar zam yapılacak? Şubat ayı kira zammı ne kadar? Piyasaların merakla beklediği Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları ile birlikte Şubat ayı kira artış oranlarını da netleşti. Açıklanan rakamlara göre Ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi.

Şubat kira artış oranı | 2022 Şubat'ta kiraya ne kadar zam yapılacak? Şubat ayı kira zammı ne kadar? Piyasaların merakla beklediği Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları ile birlikte Şubat ayı kira artış oranlarını da netleşti. Açıklanan rakamlara göre Ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi.

Şubat kira artış oranı

TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artış kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması ile 2022 yılının Şubat ayında kiralara yapılacak maksimum zam oranı yüzde 22,58 oldu.

Şubat ayı kira zammı ne kadar?

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: % 22,58

Zam bedeli: 225,8 TL

Zamlı kira bedeli: 1.225,8 TL

2022 Ocak kira zam oranı ne kadardı?

3 Ocak'ta TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Ocak ayı enflasyon kira artış oranı bu rakamların açıklanmasıyla belli oldu. Ocak ayında TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu. Ocak ayında 2022 yılının ilk kira zammı yüzde 19.60 oldu.

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir. .