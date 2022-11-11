Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Belediye, memur, işçi sözleşmeli kadroya var mı? Sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçirilmesi konusunda hükümet uzun zamandır çalışma yürütüyordu. Gelen son açıklama ise sözleşmeli çalışanları sevindirdi. İşte Bilgin'in o açıklamaları...

Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Belediye, memur, işçi sözleşmeli kadroya var mı? Sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçirilmesi konusunda hükümet uzun zamandır çalışma yürütüyordu. Gelen son açıklama ise sözleşmeli çalışanları sevindirdi. İşte Bilgin'in o açıklamaları...

Bakanlığın 2023 bütçesinin sunumunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesine ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek?

Bakan Bilgin sözleşmelilere kadro konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin açıklamasında "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz." dedi.

Belediye, memur, işçi sözleşmeli kadroya var mı?

Bakan Bilgin açıklamasında "Devlette çalışan sözleşmeli personeli kadrolu yapacağız. 32 çeşit sözleşme var. Bu sorunu çözeceğiz." dedi. Bilgin'in açıklamasına göre kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak görev yapan personeller kadroya geçecek.

4D Taşeron kadro var mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4D taşeron olarak görev yapan binlerce kişi de kadroya geçmeyi bekliyor. Kamuda geçtiğimiz yıllarda yapılan taşeronların kadroya alınması uygylamasından yararlanamayanların da bu düzenleme ile kadroya alınması bekleniyor. KİT'lerdeki 90 bin 4D'li işçinin de kardoya geçmesi bekleniyor.

4D Geçici ve mevsimlik işçilere kadro

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT Haber'in konuğu olarak yaptığı açıklamada geçici işçiler ve mevsimlik işçilerin durumuna da değindi. Zaman zaman geçici ve mevsimlik işçiler kendilerine de kadro verilmesi talebini gündeme getiriyordu. Bakan Bilgin bu konu hakkında yaptığı açıklama ile geçici ve mevsimlik işçileri heyecanlandırdı. Bakan Bilgin, mevsimlik işçiler ile geçici işçilere yönelik de düzenleme yapılacağını söyledi.

2022-2023 Geçici işçilere kadro verilecek mi?

Bakan Bilgin binlerce geçici işçiyi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Geçici işçilerin ise 10 ay 29 gün çalıştıkları bilgisini veren Bilgin, "Onu biz 12 aya, 1 yıl çalışmaya çıkaracağız ve 1 yıl çalışacak şekilde kurumlarında çalışma imkanı sağlayacağız." dedi. Bilgin şunları belirtti: "Bu işçiler dönemsel olarak çalışıyor. İhtiyaç varsa onların çalışma sürelerinin uzatılması konusunda bir imkan sağlayacağız. Başka bir yerden kurum işçi almasın veya yeni birisine, yeni bir taşerona vermesin işi. Daha önce çalıştığı, bir bağlantısı olan, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılmasını da kapsayan bir çalışma yapıyoruz."

PTT taşeron işçi-personel ne zaman kadroya geçecek?

Bakan Bilgin taşeron kadro konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi… Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu.Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." diye konuştu.

HBYS taşeron kadro 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşeron kadro düzenlemesinden yararlanamayan ve sorunları günümüze kadar gelen 90 bin işçiyi sevindiren açıklamalarda bulundu. Bilgin 90 bin taşeron işçinin kadro çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) içinde çalışan taşeronlar da kendilerine kadro verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Yeni yapılan düzenlemeden Hastane Bilgi Yönetim Sistemi taşeron personelin de yararlanması bekleniyor.

Karayolları kadro 2022 ne zaman?

Bakan Bilgin taşeron kadro konusuna önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında şunları söyledi: "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."