Sözde 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve 'Lugansk Halk Cumhuriyeti' nerede? Donbas nerede hangi ülkeye bağlı? Rusya-Ukrayna geriliminde yeni bir aşamaya girildi. Rusya Devlet Başkanı Putin Donbas bölgesindeki sözde cumhuriyetleri tanıdığını duyurdu. Ayrıca Rus silahlı kuvvetlerine Donbas'a müdahale izni de verdi. Gelişmeler üzerine Dünyadan Rusya'ya tepkiler de peş peşe gelmeye başladı.. Yaptırımların hayata geçirilmesi beklenirken Donbas bölgesinde hareketlilik de sürüyor.

Rusya-Ukrayna krizinde Putin'in aldığı yeni karara tepkiler dünya ülkelerinden peş peşe gelmeye başladı. BM Genel Sekreteri Guterres, "Rusya'nın tanıma kararı Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, BM şartına aykırıdır. Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne tam destek veriyoruz" dedi. Dünyanın diken üstünde olduğu bu dönemde Rusya "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Halk Cumhuriyeti"ni tanıma kararı aldığını ilan etti. Rusya-Ukrayna çatışmasının odağında yer alan Donbas bölgesinden yeni çatışma haberleri de gelmeye devam ediyor.

"Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Halk Cumhuriyeti" nerede?

Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Ukrayna'nın Doğusunda yer alan Donbas bölgesi içinde yer alıyor. Donbas, 1920 yılında SSCB'nin büyük sanayi merkezlerinin kurulduğu bir yer oldu. Bölgede birçok kömür madeni işletmeye açıldı fakat bunlar II. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından yıkıldı. Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar 20214'te Ukrayna'ya karşı ayaklanmış ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu.

Donbas nerede hangi ülkeye bağlı?

Donbas Ukrayna'nın sınırları içerisinde yer alan bir bölgedir. BM kararları gereği Donbas toprakları Ukrayna'ya ait.

Donetsk nerede?

Çevresindeki kömür madenleri nedeniyle, Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir. Nüfus 1,131,700 (2005). Şehrin futbol takımı, dünyaca ünlü Shakhtar Donetsk takımıdır. Modern Donetsk bölgesindeki toprakların yerleşimi 17. yüzyılda Zaporojya Kazakları tarafından başlatılmıştır. Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrılarak kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti nüfusu ise 2.302.444'dir.

Luhansk nerede?

Luhansk, Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan şehirdir. Bu şehir, Luhanka Nehrinin Vilhova Nehriyle kesiştiği yerde 1795 yılında kurulmuştur. Şehrin nüfusu 2013 yılı itibarıyla 425.848'dir.

Putin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiçbir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum" dedi.

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

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