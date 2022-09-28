Sosyal konut başvurusu iptal | TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden iptal edilir? TOKİ başvurusu iptal edenlere başvuru ücreti geri ödenir mi? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. 500 bin sosyal konut için başvuranların sayısı 5 milyonu geçti. Aynı aileden karı ve kocanın ikisi de başvuru yapmışsa birinin başvurusunu iptal etmesi gerektiği belirtildi. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu nereden ve nasıl iptal edilir.

Sosyal konut başvurusu iptal | TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden iptal edilir? TOKİ başvurusu iptal edenlere başvuru ücreti geri ödenir mi? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. 500 bin sosyal konut için başvuranların sayısı 5 milyonu geçti. Aynı aileden karı ve kocanın ikisi de başvuru yapmışsa birinin başvurusunu iptal etmesi gerektiği belirtildi. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu nereden ve nasıl iptal edilir.

TOKİ sosyal konutlara başvurular devam ediyor. Büyük bir ilgi ile karşılanan sosyal konutlara ilk günler olmasına rağmen 5 milyondan fazla kişi başvurdu. Bakanlıktan da başvuru yapanlara yönelik bir uyarı geldi. TOKİ sosyal konut başvurularında karı kocalardan sadece birinin başvuru yapması gerektiği vurgulandı. Eşlerin ikisinin de başvuru yapması durumunda iki başvurunun da geçersiz sayılacağı açıklandı. Eşlerin ikisi de başvuru yaptıysa eğer birinin başvurusunu iptal etmesi gerektiği açıklandı. Durum böyle olunca binlerce kişi TOKİ sosyal konut başvurusu iptali nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sosyal konut başvurusu iptal

Sosyal konut başvurularında kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilmişti. Yeni yapılan uyarıda ise hem kendisi hem de eşi başvuru yapanların bir başvurusunu iptal etmesi gerektiği vurgulandı. İki başvuru yapan eşler eğer başvurularından birini iptal etmezse iki başvuru da geçersiz sayılacak. Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı.

TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden iptal edilir?

TOKİ sosyal konut başvuru iptali yapmak oldukça basit. TOKİ sosyal konut başvuru iptali için başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi gerekiyor. Banka gerekli iptal işlemlerini kısa sürede tananlıyor.

TOKİ başvurusu iptal edenlere başvuru ücreti geri ödenir mi?

Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

Başvurusu iptal olanlar yeniden başvuru yapabilir mi?

Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal ediliyor. Bu durumda olan kişiler e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler.