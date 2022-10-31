Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapmayı düşünenler için süre daralıyor. Başvurularda artık son saatlere girilirken Sosyal konut başvuruları bitti mi? sorusu pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? sorusu da başvuru yapanlar tarafından soruluyor. İşte sosyal konut başvurularına dair detaylar.

Sosyal konut başvuruları geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Vatandaşlar sosyal konutlara büyük ilgi gösterdi ve kısa sürede başvuru sayısı milyonları aştı. İlk etapta 250 bin konut satışı için 8 milyon kişi başvurusunu tamamladı. Sosyal konut başvurusu henüz yapmayanlar ve başvuru yapmak isteyenler ise Sosyal konut başvuruları bitti mi? Sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? sorularına yanıt arıyor. Sosyal konut başvuru süreleri için geçtiğimiz gün uyarı gelmişti. İşte başvuru yapmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken o tarih;

Sosyal konut başvuruları bitti mi?

Sosyal konut başvuruları e-Devlet için 28 Ekim'de bitti. Sosyal konut başvurularına ilişkin sosyal medaydan bir açıklama yapan TOKİ: "İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 31 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirebilirsiniz." dedi. Açıklamaya göre TOKİ sosyal konutlara bankalar üzerinden başvuruda bugün son gün. Başvurular mesai saati içinde yapılabilir. Ayrıca İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.

Sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut TOKİ sosyal konut kırue çekimine dair tarih verdi. Bulur herkesin merakla beklediği TOKİ sosyal konut kura çekilişinin başvuruların sona ermesinin ardondan ilk ahfta gerçekleşeceğini açıkladı. Bulut başvurulara ilişkin de "Şu ana kadar projeye 7,5 milyon başvuru oldu." dedi.

2+1 ve 3+1 kurası ne zaman yapılacak?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

Sosyal konut başvuru ücreti (500 TL) ev çıkmayanlara geri ne zaman yatacak?

TOKİ sosyal konut ücretleri kura sonuçlarında kendi ismi çıkmayan adaylara geri ödeniyor. Kura çekilişinin ardından bir kaç gün içinde sosyal konut ödemeleri başvuranların hesaplarına geri yatırılıyor. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

• T.C. vatandaşı olması,

• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

• Genç kategorisine başvuracakların 14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğmuş olması,

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 16.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 18.000 TL olarak uygulanmaktadır.)

• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.