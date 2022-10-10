TOKİ evlerine başvuranlar arsa başvurusu yapabilir mi? Sosyal konuta başvuran TOKİ ucuz arsalara başvurabilir mi? TOKİ sosyal konut başvurularının ardından TOKİ ucuz arsa başvuruları da 10 Ekim Pazartesi itibari ile başladı. TOKİ sosyal konut başvurusu yapanlar arsa başvurusu yapıp yapamayacakları sorusuna yanıt armaya başladı. İşte detaylar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geçtiğim ay start verildi. Başvuruları alınan proje kapsamında ilk etapta 250 bin sosyal konut inşası yapılacak. Sosyal konutlara kısa süre içinde milyonlarca kişi başvurdu. Sosyal konut başvuru süreci devam ederken TOKİ ucuz arsa satışları için başvuruları almaya da başladı. TOKİ konut başvurusu yapanlar TOKİ arsa başvururusu yapılır mı? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı.

TOKİ evlerine başvuranlar arsa başvurusu yapabilir mi?

“İlk Evim, İlk İş Yerim” olarak belirlenen TOKİ projesinde konut ve işyeri başvuruları başladı. Kendi evini arsa alarak yapmak isteyen vatandaşlar TOKİ arsa satışına büyük ilgi gösteriyor. TOKİ sosyal konut başvurusu yapan ve aynı zamanda arsa başvurusu da yapmak isteyenler bunun mümkün olup olmadığını merak ediyor. TOKİ arsa başvuru şartlarında konuta başvuranların arsaya başvuramayacaklarına dair bir ibare bulunmuyor.

Sosyal konuta başvuran TOKİ ucuz arsalara başvurabilir mi?

TOKİ sosyal konut projelerine başvuranlar TOKİ arsa başvurusunda bulunabilir. TOKİ arsalarına başvurabilmek için öncelikle maddi durumun yetersiz olması gerekiyor.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ'nin ucuz arsa imkanından yaralanmak için başvuru yapmak isteyenler 500 TL başvuru ücreti yatırmak zorunda.

TOKİ arsa başvuruları ne zaman?

TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ arsa satışı başvurusu nasıl, nereden yapılır?

TOKİ arsa başvurusu sadece Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşiyor.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.