Sosyal konut 500 TL geri ödeme | Sosyal konut başvuru para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ kurada ev çıkmayanlara 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri yatar? Türkiye Cumhuriyet'inin en büyük sosyal konut projesinde başvurular tamamlanmak üzere. Sosyal konut başvuruları 500 TL karşılığında yapıldı ve milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Kura sonuçları sabırsızlıkla beklenirken kendilerine ev çıkmayanlar 500 TL başvuru ücretinin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte sosyal konut başvuru ücreti 500 TL'nin geri yatırılacağı tarih...

Milyonlarca kişi TOKİ bünyesinde gerçekleşecek olan sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut başvurularının 8 milyona yaklaştığı bildirilirken kura çekilişi de dört gözle bekleniyor. TOKİ kura çakilişinde kendilerine ev çıkmayan milyonlarca kişi başvuru ücreti olarak yatırdıkları 500 TL'nin ne zaman geri alınacağını sorgulamaya başladı. Konuya ilişkin TOKİ'den açıklama geldi.

Sosyal konut 500 TL geri ödeme

TOKİ konut projelerine başvuranlardan başvuru ücreti talep ediyor. Daha önce bu rakam 2 bin TL civarındaydı ancak sosyal konut başvuruları için 500 TL'ye düşürüldü. Sosyal konuta başvuran ve başvuru ücreti yatıranlara eğer konut çıkmazsa bu paralar geri ödeniyor.

Sosyal konut başvuru para iadesi ne zaman yapılır?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde başvurular tamamlanmak üzere. Sosyal konut başvuruları e-devlet ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru için ayrıca 500 TL ücret yatırılması zorunlu. Sosyal konut kura çekilişi sonunda kendilerine konut çıkmayan vatandaşlara 5 iş günü içerisinde başvuru ücretleri geri yatırılır.

TOKİ kurada ev çıkmayanlara 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri yatar?

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 iş günü içerisinde başvuru yapanların hesaplarına otamatik olarak yatar.

TOKİ sosyal konut kurası ne zaman?

TOKİ sosyal konut için mesaklı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca kişi kendisine konut çıkıp çıkmayacağını sabırsızlıkla bekliyor. Kasım ayının ilk haftası kura çekiminin yapılması bekleniyor. Ardından kazananların isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksitleri ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında "İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak." dedi. Diğer illerde ise projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

TOKİ sosyal konut içi başvuranların öncelikle ekonomik durumuna, ev sahibi olup olmadığına bakılacak. İşte başvuru şartları;

T.C. vatandaşı olmak

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama.

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olmak.(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapmak.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.