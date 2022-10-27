TOKİ sosyal konut başvuru bitti mi? Sosyal konut başvuru son gün ne zaman? E-Devlet sosyal konut başvurusu bitti mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesinde başvurular geçtiğimiz aylarda başladı. TOKİ sosyal konutlarına günler içinde başvuranların sayısı milyonları aştı. Başvuru henüz yapmamış olanlar için ise süre daralıyor. TOKİ sosyal konut e-devlet başvuru süresi 28 Ekim'de sona erecek. İşte sosyal konut başvuru sürelerine dair detaylar...

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller atıldı. İlk etapta 250 bin konutun sahibini bulması bekleniyor. TOKİ sosyal konut projesi başvurularında ise sona doğru geliniyor. TOKİ sosyal konut başvuru bitti mi? Sosyal konut başvuru son gün ne zaman? E-Devlet sosyal konut başvurusu bitti mi? soruları vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor.

TOKİ sosyal konut başvuru bitti mi?

TOKİ sosyal konut projelerinde başvurular 14 Eylül'de başlamıştı. Başvuru son gün tarihi olarak ise 31 Ekim tarihi açıklandı. E-Devlet üzerinden sosyal konut başvurularında ise son gün 28 Ekim. Bu tarihlerden sonra sosyal konut başvuruları yapılamayacak. Başvuru yapmak isteyenlerin önünde kısa bir süre kaldı.

E-Devlet sosyal konut başvurusu bitti mi?

Sosyal konut başvuruları e-devlet üzerinden de yapılıyor. E-Devlet sosyal konut başvuru süresi ise 28 Ekim Cuma günü sona erecek.

Sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ sosyal konut evlerine başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimşi 1-2 hafta içinde yapılacak. TOKİ kura sonuçları ise TOKİ'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?

Sosyal konutlara ilk günden itibaren milyonlarca kişi başvurdu. Alınan son rakamlara göre sosyal konutlara başvuran vatandaşların sayısı 7.5 milyonu aşarken resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı.

TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri

İlk Evim başvuru tarihi: 14.09.2022 - 31.10.2022

İlk İşyerim başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022

İlk Evim Arsa başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022

TOKİ arsa satışları hangi ilde ne kadar?

Adana 35 bin, Adıyaman 6 bin 250, Afyonkarahisar 14 bin, Ağrı 5 bin 50, Amasya 2 bin, Ankara 100 bin, Antalya 23 bin, Artvin 1000, Aydın 7 bin,

Balıkesir 20 bin, Bilecik 3 bin 900, Bingöl 8 bin, Bitlis 5 bin 500, Bolu 1750, Burdur 4 bin 500, Bursa 13 bin,

Çanakkale 9 bin, Çankırı 7 bin 500, Çorum 13 bin,

Denizli 16 bin, Diyarbakır 30 bin,

Edirne 8 bin, Elazığ 17 bin 500, Erzincan 6 bin 500, Erzurum 17 bin 500, Eskişehir 28 bin,

Gaziantep 45 bin, Giresun 2 bin, Gümüşhane 750,

Hakkari 4 bin 200, Hatay 25 bin,

Isparta 6 bin 750,

Mersin 7 bin,

İstanbul 50 bin, İzmir 25 bin,

Kars 6 bin 500, Kastamonu 1750, Kayseri 25 bin, Kırklareli 11 bin, Kırşehir 12 bin 500, Kocaeli 1500, Konya 55 bin, Kütahya 12 bin,

Malatya 12 bin 500, Manisa 18 bin,

Kahramanmaraş 12 bin 500, Mardin 17 bin 500, Muğla 5 bin 500, Muş 5 bin 500, Nevşehir 12 bin 500, Niğde 10 bin, Ordu 1500, Rize 300, Sakarya 11 bin, Samsun 5 bin, Siirt 5 bin, Sinop 1000, Sivas 13 bin 500, Tekirdağ 17 bin, Tokat 3 bin, Trabzon 500, Tunceli 1250, Şanlıurfa 40 bin, Uşak 6 bin, Van 26 bin 700, Yozgat 7 bin, Zonguldak 2 bin, Aksaray 10 bin, Bayburt 900, Karaman 14 bin, Kırıkkale 7 bin, Batman 9 bin, Şırnak 8 bin 550, Bartın 250, Ardahan 2 bin 200, Iğdır 3 bin 500, Yalova 1500, Karabük 4 bin, Kilis 3 bin, Osmaniye 6 bin 500, Düzce 1500.

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