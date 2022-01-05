DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yalancı şahit yüzünden 37 yıldır hapiste olan adam özgürlüğüne kavuştu
'Süper Lig'in en başarılı Türk teknik direktörleri
'Mossad, Pakistan'ın nükleer silah programını engellemek için Batılı şirketleri bombalatmış!
Doğalgaz kademeli tarife nedir? Kademeli doğalgaz tarifesi en uygunu hangisi?
Apple'ın istikrarlı büyümesinin arkasındaki sır
Çocuklarda grip vakalarında artış yaşanıyor
Zincir marketlere kâğıt, bez çanta, file zorunluluğu
Hatırlatma aşısı olmayanlar maç izleyemeyecek mi? 3. doz aşı olmayanlar tribüne, stadyuma giremeyecek mi?
Bakan Nebati: Kur artışı tartışılır olmaktan çıktı
Kaspersky, 2022'de dünyayı bekleyen tehditleri açıkladı
Son Efsane ne zaman başlayacak? EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak?
Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altında düşüş sürüyor mu?
Kazakistan'da zamlara önlem tedbirleri: Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi getirildi
EDHO ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon film mi oldu? EDHO hangi kanalda başlayacak?
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yeni açıklama! Okullar kapanacak mı?

TIMETURK / GENEL / Son Efsane ne zaman başlayacak? EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak?

Son Efsane ne zaman başlayacak? EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak?

Son Efsane ne zaman başlayacak? EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak? ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ekranlara veda etmişti. EDHO hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından dizinin 7. sezonunun film olarak yeniden yayınlanacağı iddia edildi. Filmin adının da 'son efsane' olacağı belirtildi.

2 Saat Önce
2022-01-05 10:15:46
Son Efsane ne zaman başlayacak? EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi 7. sezonu merakla beklenirken şaşırtan bir şekilde ekranlara veda etmişti. Dizi hayranları bu ani yayından kaldırılma olayına oldukça üzülmüştü. Efsane diziler arasına girmeyi başaran EDHO'nun merakla beklenen 7. sezonuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin 7. sezonun yayınlanacağı iddiası dizi hayranlarını heyecanlandırdı. EDHO'nun 7. sezonunun fim haline getirelerk yayınlanacağı ve adının da Son Efsane olarak değiştirileceği açıklandı. Bu iddia sonrası Son Efsane ne zaman başlayacak? EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Son Efsane ne zaman başlayacak?

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre EDHO'nun 7. sezonu ekranlara yeniden gelecek. Ancak 7. sezon dizi formatında değil film formatında olacak. EDHO'nun7. sezonunun film haline getirileceği ve adının da 'Son Efsane' olarak değişitirileceği belirtildi. Son Efsane adı verilecek olan filmin ne zaman yayınlanacağı ise henüz net değil.

EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak?

EDHO (Son efsane) filmi online içerik platformu BluTV'de yayınlanacak. Filmin ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz belli değil.

EDHO yeniden başlayacak mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu film versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Ancak filmde Oktay Kaynarca olmayacak.

BluTV ücretli mi?

BluTV, 2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kurulan, gerçek zamanlı veri akışı ve video on demand aracılığıyla internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. Bilgisayar, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebilen uygulama, canlı televizyon yayınlarının yanı sıra film, dizi, spor, yaşam ve yetişkin türlerinde yerli ve yabancı içerikler sunmaktadır. 19 Ocak 2021 tarihinde Discovery BluTV'nin %35 hissesini satın aldı.

EDHO ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon film mi oldu? EDHO hangi kanalda başlayacak?
İLİŞKİLİ HABEREDHO ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon film mi oldu? EDHO hangi kanalda başlayacak?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş