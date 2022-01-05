Son Efsane ne zaman başlayacak? EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak? ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ekranlara veda etmişti. EDHO hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından dizinin 7. sezonunun film olarak yeniden yayınlanacağı iddia edildi. Filmin adının da 'son efsane' olacağı belirtildi.

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi 7. sezonu merakla beklenirken şaşırtan bir şekilde ekranlara veda etmişti. Dizi hayranları bu ani yayından kaldırılma olayına oldukça üzülmüştü. Efsane diziler arasına girmeyi başaran EDHO'nun merakla beklenen 7. sezonuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin 7. sezonun yayınlanacağı iddiası dizi hayranlarını heyecanlandırdı. EDHO'nun 7. sezonunun fim haline getirelerk yayınlanacağı ve adının da Son Efsane olarak değiştirileceği açıklandı. Bu iddia sonrası Son Efsane ne zaman başlayacak? EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Son Efsane ne zaman başlayacak?

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre EDHO'nun 7. sezonu ekranlara yeniden gelecek. Ancak 7. sezon dizi formatında değil film formatında olacak. EDHO'nun7. sezonunun film haline getirileceği ve adının da 'Son Efsane' olarak değişitirileceği belirtildi. Son Efsane adı verilecek olan filmin ne zaman yayınlanacağı ise henüz net değil.

EDHO (Son efsane) hangi kanalda yayınlanacak?

EDHO (Son efsane) filmi online içerik platformu BluTV'de yayınlanacak. Filmin ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz belli değil.

EDHO yeniden başlayacak mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu film versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Ancak filmde Oktay Kaynarca olmayacak.

BluTV ücretli mi?

BluTV, 2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kurulan, gerçek zamanlı veri akışı ve video on demand aracılığıyla internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. Bilgisayar, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebilen uygulama, canlı televizyon yayınlarının yanı sıra film, dizi, spor, yaşam ve yetişkin türlerinde yerli ve yabancı içerikler sunmaktadır. 19 Ocak 2021 tarihinde Discovery BluTV'nin %35 hissesini satın aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.