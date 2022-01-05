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TIMETURK / GENEL / EDHO ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon film mi oldu? EDHO hangi kanalda başlayacak?

EDHO ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon film mi oldu? EDHO hangi kanalda başlayacak?

EDHO ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon film mi oldu? EDHO hangi kanalda başlayacak? sorusu şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Sürpriz bir şekilde ekranlara veda eden EDHO'nun 7. sezonu film olarak ekranlara geri gelecek. Filmin adının ise 'Son Efsane' olacağı iddia edildi.

2 Saat Önce
2022-01-05 10:18:46
EDHO ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon film mi oldu? EDHO hangi kanalda başlayacak?

ATV ekranlarında yayınlanan ve 7. sezon beklenirken kanal yönetimi ile yapımcılar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle yayınlanmayan EDHO'nun 7. sezonuna ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. EDHO'nun 7. sezonunun yeniden ekranlara geleceği iddia edildi. Bu iddia sonrası dizi hayranları EDHO ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon film mi oldu? EDHO hangi kanalda başlayacak? EDHO ne zaman yayınlanacak? gibi soruları sormaya başladı.

EDHO ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeniden ekranlara geleceği iddia edildi. EDHO'nun 7. sezonunun ne zaman ve saat kaçta başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. İddialar doğru ise dizinin 7. sezonunun film olarak montajlanması gerekecek.

EDHO 7. sezon hangi kanalda yayınlanacak?

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre EDHO 7. sezon film hali online dizi ve film platformu BluTV'de yayınlanacak.

EDHO yerine "Son Efsana" olacak

EDHO'nun telif hakları nedeniyle yeni ypımın adı da değişecek. EDHO'nun7. sezonunun film haline getirileceği ve adının da 'Son Efsane' olarak değişitirileceği belirtildi.

Oktay Kaynarca olmayacak

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerinin oynadıüı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelecek filminde başrolde Oktay Kaynarca olmayacak. Yeni yapımın başrolünde İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak. Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, atv'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.

EDHO neden bitti?

Dizi hayranları 15 Haziran'da 199. bölüm ile sezon finali yapan EDHO'nun yeni bölümünü beklerken EDHO'nun yayınlanmayacağı açıklanmıştı. EDHO ile kanal arasında yeni sözleşme krizi yaşandığı iddia edilmişti. 26 Ekim'de ekranlara geleceği açıklanan dizinin yayınlanmaması sonrası kanal ile EDHO arasındaki ipleri kopardı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında EDHO'nun bittiğini açıklamıştı.

EDHO yeniden başlayacak mı? EDHO 7. sezon hangi kanalda yayınlanacak?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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