Son dakika: Mazot zam | Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu?

Mazot zam | Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu? Mazota zam gelip gelmeyeceği araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan son dakika duyurusu araç sahiplerini üzdü. Yapılan duyuruda benzine 39 kuruş, motorine (mazot) 32 kuruş zam geldiği belirtildi. Zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Mazot zam | Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu? Mazota zam gelip gelmeyeceği araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan son dakika duyurusu araç sahiplerini üzdü. Yapılan duyuruda benzine 39 kuruş, motorine (mazot) 32 kuruş zam geldiği belirtildi. Zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Binlerce araç sahibi döviz kurlarında yşanan aşağı çekilme sonrası akaryakıt fiyatlarında da bir düşüş olmasını bekliyordu. Ancak beklenen düşüş olmadı. Yapılan açıklamada maazot (motorin) ve benzin satış fiyatlarına yeni bir zammın geldiği duyuruldu.

Mazota zam mı geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzinin litresine 39, motorinin litresine 32 kuruş zam geldiğini duyurdu. Zamların bu gece yarısından itibaren devreye gireceği belirtildi.

Mazot (motorin) ne kadar oldu?

Ankara'da ortalama 14.14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14.53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14.07 liradan 14.46 liraya, İzmir'de 14.16 liradan 14.55 liraya çıkacak.

İllere göre mazot satış fiyatı

İstanbul / Avrupa 14,30 TL

İstanbul / Anadolu 14,32 TL

İzmir 14,39 TL

Ankara 14,39 TL

Antalya 14,50 TL

Bursa 14,35 TL

Çanakkale 14,46 TL

Edirne 14,37 TL

Adana 14,45 TL

Adıyaman 14,52 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı. .