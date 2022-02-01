Mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? Mazot (motorin) zammı kaç kuruş? Artan döviz kurlarından sonra akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Gelen zamlardan sonra benzin ve mazot litre satış fiyatı 10 lira seviyesini geçmiş artmaya devam etmişti. Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da düşüş bekleniyordu ancak olmadı. Son gelen açıklamaya göre benzine 39, mazota ise 32 kuruş zam geldi.

Mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? Mazot (motorin) zammı kaç kuruş? Artan döviz kurlarından sonra akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Gelen zamlardan sonra benzin ve mazot litre satış fiyatı 10 lira seviyesini geçmiş artmaya devam etmişti. Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da düşüş bekleniyordu ancak olmadı. Son gelen açıklamaya göre benzine 39, mazota ise 32 kuruş zam geldi.

Mazota zam mı geldi?

Araç sahiplerini üzecek açıklama geldi. Benzin ve mazot litre satış fiyatına zam geldiği duyuruldu. Benzine 39, motorine 32 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Mazot ne kadar oldu?

Motorinin litresi İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de 14,34 liradan satışa çıkıyor.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.