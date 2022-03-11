DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek şarkıları hangileri?
Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
11 Mart Dolar ne kadar oldu?
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
İstanbul'da AVM'ler saat kaçta açılıp kapanıyor 2022? Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati
'Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdirle karşılıyorum'
Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
Hatayspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
'MELİNA BEST’ Kadınlara Tavsiye
Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi
AÖL ikinci dönem sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Bakan Özer'den öğretmen ataması ve LGS'de değişiklik hakkında açıklama
Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü
Putin'den gönüllü savaşçılarla ilgili kritik talimat
Türk Telekom'u devlet mi satın aldı? Türk Telekom tekrar mı satın alındı?

TIMETURK / GENEL / Son dakika: Konya-Ankara yolu açık mı? Konya Ankara otoyolu kapandı mı? Konya Ankara yolu ne zaman açılacak?

Son dakika: Konya-Ankara yolu açık mı? Konya Ankara otoyolu kapandı mı? Konya Ankara yolu ne zaman açılacak?

Son dakika: Konya-Ankara yolu açık mı, kapalı mı? Konya Ankara otoyolu kapandı mı? Konya Ankara yolu ne zaman açılacak? soruları sürücüler tarafında sıkça sorulmaya başlandı. Soğuk hava dalgası ülkenin tümünde etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte pek çok ilde trafik de durma noktasına geldi. Konya'nın Ankara ile bağlandığı otoyolun açık olup olmadığı araç sürücüleri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Konya Ankara yolu kapalı mı?

2 Saat Önce
2022-03-11 10:35:15
Son dakika: Konya-Ankara yolu açık mı? Konya Ankara otoyolu kapandı mı? Konya Ankara yolu ne zaman açılacak?

Son dakika: Konya-Ankara yolu açık mı, kapalı mı? Konya Ankara otoyolu kapandı mı? Konya Ankara yolu ne zaman açılacak? soruları sürücüler tarafında sıkça sorulmaya başlandı. Soğuk hava dalgası ülkenin tümünde etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte pek çok ilde trafik de durma noktasına geldi. Konya'nın Ankara ile bağlandığı otoyolun açık olup olmadığı araç sürücüleri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Konya Ankara yolu kapalı mı?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile başlayan kar yağışları tüm Türkiye'de etkisini artırarak devam ediyor. Türkiye gebnelinde başlayan kar yağışları nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Ulaşımda da ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. İç Anadolu'yu birbirine bağlayan önemli yollardan biri olan Ankara-Konya yolunun ise açık mı yoksa kapalı mı olduğu araç sürücüleri tarafından araştırılmaya başlandı.

Konya-Ankara yolu açık mı? 11 Mart

Konya'da yoğun kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle Konya'nın 16 ilçesinde 11 Mart Cuma günü için okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı ulaşım hatlarını da olumsuz etkiliyor. Konya'yı Antalya'ya bağlayan Alacabel'de kar yağışları etkili oldu. Ayrıca Seydişehir-Akseki karayolu çekici türü araçlara kapatıldı. Konya-Ankara yolunun ise açık olup olmadığı merak ediliyor. Konya-Ankara yolunu kullanacak olan sürücüler karayollarından son bilgiyi alarak yola çıkmalıdır. Yoğun kar yağışları nedeniyle yolların kapalı olmaı sürücülere zor anlar yaşatabilir.

Konya Ankara otoyolu kapandı mı?

Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı. Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.

Karayolları yol durumuna ilişkin son dakika bilgiler TIKLAYIN

Konya Ankara yolu kapalı mı, açık mı? Konya Antalya yolu açık mı? Konya-Isparta yolu son durum nedir? (11 Mart-12 Mart)
İLİŞKİLİ HABERKonya Ankara yolu kapalı mı, açık mı? Konya Antalya yolu açık mı? Konya-Isparta yolu son durum nedir? (11 Mart-12 Mart)

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş