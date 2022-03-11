Son dakika: Konya-Ankara yolu açık mı? Konya Ankara otoyolu kapandı mı? Konya Ankara yolu ne zaman açılacak?

Son dakika: Konya-Ankara yolu açık mı, kapalı mı? Konya Ankara otoyolu kapandı mı? Konya Ankara yolu ne zaman açılacak? soruları sürücüler tarafında sıkça sorulmaya başlandı. Soğuk hava dalgası ülkenin tümünde etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte pek çok ilde trafik de durma noktasına geldi. Konya'nın Ankara ile bağlandığı otoyolun açık olup olmadığı araç sürücüleri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Konya Ankara yolu kapalı mı?

Son dakika: Konya-Ankara yolu açık mı, kapalı mı? Konya Ankara otoyolu kapandı mı? Konya Ankara yolu ne zaman açılacak? soruları sürücüler tarafında sıkça sorulmaya başlandı. Soğuk hava dalgası ülkenin tümünde etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte pek çok ilde trafik de durma noktasına geldi. Konya'nın Ankara ile bağlandığı otoyolun açık olup olmadığı araç sürücüleri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Konya Ankara yolu kapalı mı?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile başlayan kar yağışları tüm Türkiye'de etkisini artırarak devam ediyor. Türkiye gebnelinde başlayan kar yağışları nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Ulaşımda da ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. İç Anadolu'yu birbirine bağlayan önemli yollardan biri olan Ankara-Konya yolunun ise açık mı yoksa kapalı mı olduğu araç sürücüleri tarafından araştırılmaya başlandı.

Konya-Ankara yolu açık mı? 11 Mart

Konya'da yoğun kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle Konya'nın 16 ilçesinde 11 Mart Cuma günü için okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı ulaşım hatlarını da olumsuz etkiliyor. Konya'yı Antalya'ya bağlayan Alacabel'de kar yağışları etkili oldu. Ayrıca Seydişehir-Akseki karayolu çekici türü araçlara kapatıldı. Konya-Ankara yolunun ise açık olup olmadığı merak ediliyor. Konya-Ankara yolunu kullanacak olan sürücüler karayollarından son bilgiyi alarak yola çıkmalıdır. Yoğun kar yağışları nedeniyle yolların kapalı olmaı sürücülere zor anlar yaşatabilir.

Konya Ankara otoyolu kapandı mı?

Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı. Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.

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