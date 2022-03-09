İstanbul'a yarın kar yağacak mı? 10 Mart Perşembe İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den günler öncesinde İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Beklenen gün geldi ve son 35 yılın en şiddetli mart ayı kar yağışı kapıya dayandı. İstanbul'da yarın işe ve okula gidecek olanlar 'İstanbul'a yarın kar başlayacak mı?' sorusunu sorar oldu. AKOM'dan yapılan son uyarıda İstanbul'da yaşayanların yoğun kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları istendi.

İstanbulluar dikkat! Günlerdir beklenen kar yağışı için son uyarılar yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamalarda İstanbul'a Mart ayında şiddetli kar yağışı geleceği belirtilmişti. Kar yağışının 10 Mart Perşembe günü başlayacağı ve tüm Marmara üzerinde etkili olacağı belirtiliyor. İStanbul'da yaşayan vatandaşlar da İstanbul'a yarın kar yağacak mı? 10 Mart Perşembe İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

İstanbul'a yarın kar yağacak mı?

İstanbul'da kar yağışının 9 Mart Çarşamba günü sulu kar şeklinde başlayacağı ve 10 Mart Perşembe günü de kar yağışının şiddetinin artması bekleniyor. Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre kar yağışının dört gün boyunca etkli olaca öngörülüyor. Kar yağışı Marmara'nın pek çok ilinde de etkili olacak.

10 Mart Perşembe İstanbul'da kar var mı?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası önce Karadeniz'e uğrayacak, ardından da yönünü İstanbul'a çevirecek. Soğuk hava dalgası ile şiddetli kar yağışlarının da yaşanacağı tahmin ediliyor. 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Kar yağışlarının İstanbul'da 4 gün boyunca devam edeceği ve Pazartesiden sonra bölgeyi terk etmesi bekleiyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da havalar önümüzdeki bir kaç gün soğuyor. Sıfırın altında düşmesiyle İstanbul'da hafta başına kadar kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu...

AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistemle sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli (40-70 km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün süresince etkili olacak kar yağışının Ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.

İBB, Çarşamba sabahından itibaren alarm durumuna geçerek AKOM koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarına başlayacak. İstanbul'daki 4023 km'lik yol ağında, 2.000 araç - iş makinesi ve 9.500 personel görev yapacak. Tüm araçların bakım ve onarımı yapılırken, 27 mobil tamir aracı da sahada hazır halde bekletilecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hızla müdahale edecek. Stokta 220 bin ton tuz ve 64 tank (1.290 ton) solüsyon, yolları açmak için hazır tutuluyor. İhtiyaç halinde saatte 25 ton solüsyon da üretilebilecek. .