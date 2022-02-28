SON DAKİKA: İstanbul'da su kesintisi | İSKİ 2 Mart Çarşamba sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 18 saat sürecek olan kesintiler nedeniyle vatandaşların hazırlıklı olması yönünde uyarı yapıldı. Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinde 1 Mart ve 2 Mart'ta uzun süreli kesintiler olacak. Bu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

SON DAKİKA: İstanbul'da su kesintisi | İSKİ 2 Mart Çarşamba sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 18 saat sürecek olan kesintiler nedeniyle vatandaşların hazırlıklı olması yönünde uyarı yapıldı. Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinde 1 Mart ve 2 Mart'ta uzun süreli kesintiler olacak. Bu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi için vatandaşları uyardı. Yüz binlerce kişinin yaşadığı pek çok ilçede arıza onarımı nedeniyle su kesintisi yapılacak. Sularının gittiğini gören vatandaşlar da İSKİ 2 Mart Çarşamba sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da su kesintisi

İstanbul'un pek çok ilçesinde 1 Mart Salı ve 2 Mart Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da meydana gelecek olan su kesintisinin 18 saat boyunca süreceği belirtildi. Bu ilçelerde

İSKİ 2 Mart Çarşamba sular ne zaman gelecek?

İKİ'den su kesintisine dair açıklama geldi. 18 saat sürecek olan su kesintisi pek çok ilçede yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denilidi: "Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir."

İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde?

İstanbul'da yaşanacak su kesintisinin ardından suların ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. İşte İstanbul'da 1 Mart Salı-2 Mart Çarşamba gününe dair su kesintileri;

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde:

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.