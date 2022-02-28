1 Mart Salı-2 Mart Çarşamba İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Ataşehir sular ne zaman gelir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yüz binlerce İstanbulluyu ilgilendiren önemli su kesintisi için tarih verdi. Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçesinde 1 Mart Salı günü il 2 Mart Çarşamba günleri arasında su kesintisi yaşanacak. 18 saat sürecek kesintiye dair suların ne zaman geleceği ise açıklandı.

2 Mart Çarşamba İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Ataşehir sular ne zaman gelir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yüz binlerce İstanbulluyu ilgilendiren önemli su kesintisi için tarih verdi. Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçesinde 1 Mart Salı günü il 2 Mart Çarşamba günleri arasında su kesintisi yaşanacak. 18 saat sürecek kesintiye dair suların ne zaman geleceği ise açıklandı.

1 Mart Salı-2 Mart Çarşamba İSKİ su kesintisi

İstanbul'un pek çok ilçesinde 1 Mart'ta ve 2 Mart'ta su kesintisi yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 18 saat boyunca bölgelere su verilemeyecek. Vatandaşların su kesintisine karşı hazırlıklı olması istendi.

Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denilidi: "Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir."

İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde?

İstanbul'da yaşanacak su kesintisinin ardından suların ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. İşte İstanbul'da 1 Mart Salı-2 Mart Çarşamba gününe dair su kesintileri;

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde:

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri. .