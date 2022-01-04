2022 hemşire maaşı | Kademe ve dereceye göre 2022 (lise-üniversite) hemşire maaşı ne kadar? 2022 yılı memur zamlı maaşları belli oldu. 3 Ocak'ta milyonlarca memurun maşlarına yapılacak zam oranı önce enflasyon farkının belli olmasıyla ardından ek zam oranlarının açıklanmasıyla netleşti. 2022 yılı ilk 6 ayında tüm memurlara olduğu gibi hemşirelere de yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Hemşireler de 2022 yılı ocak ayında ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. İşte 2022 zamlı kademe ve dereceye göre hemşire maaşları...

2022 hemşire maaşı | Kademe ve dereceye göre 2022 (lise-üniversite) hemşire maaşı ne kadar? 2022 yılı memur zamlı maaşları belli oldu. 3 Ocak'ta milyonlarca memurun maşlarına yapılacak zam oranı önce enflasyon farkının belli olmasıyla ardından ek zam oranlarının açıklanmasıyla netleşti. 2022 yılı ilk 6 ayında tüm memurlara olduğu gibi hemşirelere de yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Hemşireler de 2022 yılı ocak ayında ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. İşte 2022 zamlı kademe ve dereceye göre hemşire maaşları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından milyonlarca memurun beklediği ek zam açıklamasını yaptı. Erdoğan açıklamasında memurlara yüzde 2.5 oranında ek zam yapıldığını duyurdu. 2022 ilk 6 ayında memurların alacağı yüzde 5'lik zamla birlikte bu oran yüzde 7.5'e yükselmiş oldu. Enflasyon farkının da eklenmesiyle memurlar 2022 yılının Ocak ayında yüzde 30.5 oranında zam alacak. Bu oran hemşiler için de geçerli olacak. Peki kamu personeli bir hemşire 2022 yılında ne kadar maaş alacak. Hemşire maaşında kaç TL artış oldu.

Kademe ve dereceye göre 2022 (lise-üniversite) hemşire maaşı ne kadar?

2022 yılında üniversite mezunu derecesinde 5/1 kademede bir hemşirenin maaşına ortalama 2 bin TL zam yapılacak. Lisans-5/1 hemşire 2022 ocak ayında 6.390 TL maaş alacak.

İşte 2022 Ocak memur zamlı maaşları

Vali - 28569

Genel müdür (1/4) 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 10869

Memur (Lisans - 9/1) 6727

Öğretmen (1/4) 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 18899

Başkomiser (3/1) 10863

Polis memuru (8/1) 9515

Uzman doktor (1/4) 12908

Hemşire (Lisans - 5/1) 8147

Mühendis (1/4) 11094

Teknisyen (Lise - 11/1) 6999

Araştırma görevlisi (7/1) 10535

Vaiz (1/4) 8724

Avukat (1/4) 10593

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, tıp pratisyenleri ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.

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