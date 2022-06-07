Soğuk hava geri geldi! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, baştan İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağışın etkili olacağını açıkladı. Yayınlanan son hava durumu raporuna göre; yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. 7 Haziran Salı günü yağışlar özellikle Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’de etkili olacak.

Tüm yurt genelinde uzun süredir yaz havası etkili oluyordu. Sıcaklıklar birçok ilde mevsim normallerinin de üstüne çıkmıştı. Meteoroloji, bugün itibariyle kuvvetli yağış uyarında bulundu.

Hava sıcaklıkları, özellikle batı kesimlerinde düşüş gösterecek. İstanbul bugün gün boyu aralıklarla sağanak yağışlı olacak ve hava sıcaklığı 25 derece civarlarında olacak.

Ankara'da ise Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İşte kuvvetli yağış beklenen iller ve bölgeler;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.