Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag güçlü mü? Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?

Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag güçlü mü? Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği eşleşme yapıldı. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti. Kura sonucunda sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag güçlü mü? Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği eşleşme yapıldı. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti. Kura sonucunda sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi Play - Off turundaki rakibi Slavia Prag oldu. Takımlarının eşleştiği takımı merak eden sarı lacivertli taraftarlar Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag güçlü mü? sorularına yanıt arıyor.

Slavia Prag nerenin takımı?

Slavia Prag Çekya takımıdır. Çekya'da ligde mücadele eden Slavia Prag'ın pek çok Avrupa Kupası tecrübesi vardır.

Slavia Prag hangi ülkenin takımı?

SK Slavia Prag (Çekçe: Sportovní Klub Slavia Praha ), Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?

Fenerbahçe ilk maçı 17 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 24 Şubat'ta Prag'da oynayacak.

Slavia Prag kadro değeri ne kadar?

Slavia Prag'ın kadro değeri 2021 yılı itiabri ile 80 milyon euro civarında.

UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeleri:

Fenerbahçe - Slavia Prag

Marsilya - Qarabağ

PSV - Maccabi Tel Aviv

Midtjylland - PAOK

Leicester - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.