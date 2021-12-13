Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadro değeri ne kadar?
Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadro değeri ne kadar? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play - Off turundaki rakibi Slavia Prag oldu. Futbol severler Slavia Prag'ın hangi ülkenin takımı olduğunu araştırmaya başladı. İşte Slavia Prag hakkında detaylar....
2021-12-13 16:19:41
Fenerbahçe Slavia Prag ile ieşkeşti. Fenerbahçeli taraftarlar da "Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadro değeri ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play - Off turundaki rakibi Slavia Prag oldu. Futbol severler Slavia Prag'ın hangi ülkenin takımı olduğunu araştırmaya başladı.
Slavia Prag hangi ülkenin takımı?
SK Slavia Prag Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.
SK Slavia Prag Başarıları
Mitropa Kupası - 1938
Çekoslovakya ligi - 1925, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1946/47
Çek Ligi - 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2015/16, 2018/19, 2019/20
Çek kupası - 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1941, 1942, 1945, 1974, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2017–18, 2018–19
Bohemia şampiyonası - 1918, 1924
Championship ČSF - 1913, 1915
Bohemia kupası - 1922, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1941
Charity kupası - 1908, 1910, 1911, 1912
Ondrášovka Kupası - 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002
Intercup - 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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