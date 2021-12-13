Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadro değeri ne kadar? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play - Off turundaki rakibi Slavia Prag oldu. Futbol severler Slavia Prag'ın hangi ülkenin takımı olduğunu araştırmaya başladı. İşte Slavia Prag hakkında detaylar....

Fenerbahçe Slavia Prag ile ieşkeşti. Fenerbahçeli taraftarlar da "Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadro değeri ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play - Off turundaki rakibi Slavia Prag oldu. Futbol severler Slavia Prag'ın hangi ülkenin takımı olduğunu araştırmaya başladı.

Slavia Prag hangi ülkenin takımı?

SK Slavia Prag Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.

SK Slavia Prag Başarıları

Mitropa Kupası - 1938

Çekoslovakya ligi - 1925, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1946/47

Çek Ligi - 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2015/16, 2018/19, 2019/20

Çek kupası - 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1941, 1942, 1945, 1974, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2017–18, 2018–19

Bohemia şampiyonası - 1918, 1924

Championship ČSF - 1913, 1915

Bohemia kupası - 1922, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1941

Charity kupası - 1908, 1910, 1911, 1912

Ondrášovka Kupası - 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002

Intercup - 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993

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