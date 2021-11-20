Siyah mercimek beluga nedir?

Siyah mercimeği birçoğumuz bilmiyoruz ama aslında geçmişi milattan önceki senelere dayanıyor. Yaklaşık olarak sekiz bin sene önce Anadolu'da yetiştirilmeye başlanan siyah mercimeğin vücudumuza olan faydalarını sizler için araştırdık...



Siyah mercimek yaklaşık sekiz bin sene önce Anadolu'da yetiştirilmiştir. 1900'lerin başında ise Amerika'da ticari bir ürün olunca tanınır hale gelmiştir. Siyah mercimek besin değeri açısından birçok baklagilden üstündür. Siyah mercimek beluga olarak da adlandırılır. Bunun sebebi rengi ve görüntüsünün beluga havyarına benzemesidir.

Siyah mercimeğin (beluga) vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Siyah mercimek (beluga) besin lifi ve kompleks karbonhidrat içeriğiyle tüketildiğinde uzun süreli tokluk sağlar.

Önemli bir bitkisel protein kaynağı olan siyah mercimek vegan ve vejetaryen beslenmede önemli roller üstlenir.

İçinde karbonhidrat bulunan siyah mercimek buna karşın düşük kalorilidir. Ayrıca uzun süre tok tutması nedeniyle diyet destekçisidir.

Siyah mercimek kan şekerini dengeler ve bu sayede diyabet (şeker) hastalarına yardımcı olur. Ayrıca kötü kolesterolü (LDL) de dengeler.

Kolon kanseri ve daha birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.

Güçlü antioksidan özelliği bulunan siyah mercimek, kalp ve damar hastalıklarından vücudu korur.

Siyah mercimek fosfor içeriği sayesinde kemik ve diş sağlığına da olumlu katkılarda bulunur. Demir minerali içeriğiyle demir eksikliğine bağlı olarak oluşan kansızlığa çare olur.

Besin lifi içeriğiyle kabızlık problemine çare olur, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Siyah mercimek (beluga) nasıl pişirilir?

Siyah mercimekle çorba, yemek, salata ve mercimek köftesi yapabilirsiniz.

Beluga mercimeğini güzelce ayıklayın ve yıkayın. Daha sonra bir tencereye alın ve üstünü geçecek kadar su ekleyin. Yirmi dakika boyunca haşlayın. Haşlama işlemimi bittikten siyah mercimeği süzün ve kullanıma hazır hale getirin. Ayrıca kalan haşlama suyunu dökmeyip yapacağınız tariflerde kullanarak suya geçen faydalı maddelerden de yararlanabilirsiniz.

Haşladığınız siyah mercimekleri damak tadınıza göre çeşitli malzemelerle bir araya getirip lezzetli salatalar hazırlayabilirsiniz. Ayrıca bir meze gibi değerlendirebilir veya et ve balık yemeklerinin yanında garnitür olarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.