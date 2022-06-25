Şişhane Taksim metro istasyonu neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu Şişhane Taksim durağında neden durmuyor? Şişhane Taksim durağı ne zaman açılacak?

Şişhane Taksim metro istasyonu neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu Şişhane Taksim durağında neden durmuyor? Şişhane Taksim durağı ne zaman, saat kaçta açılacak? İstanbulluların sıkça kullandığı metro hatlarının bazıları İstanbul Valiliği tarafından alınan karar nedeniyle 26 Haziran Pazar günü kapalı olacak. Bazı metro istasyonlarında ise yolcu indirme ve yolcu alımı yapılmayacak. Her gün binlerce kişinin kullandığı Şişhane ve Taksim metro durakları da 26 Haziran Pazar günü çalışmayacak. Peki Şişhane Taksim metro istasyonunda neden yolcu alınmıyor? Şişhane Taksim metro durağı ne zaman saat kaçta açılacak?

Şişhane Taksim metro istasyonu neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu Şişhane Taksim durağında neden durmuyor? Şişhane Taksim durağı ne zaman, saat kaçta açılacak? İstanbulluların sıkça kullandığı metro hatlarının bazıları İstanbul Valiliği tarafından alınan karar nedeniyle 26 Haziran Pazar günü kapalı olacak. Bazı metro istasyonlarında ise yolcu indirme ve yolcu alımı yapılmayacak. Her gün binlerce kişinin kullandığı Şişhane ve Taksim metro durakları da 26 Haziran Pazar günü çalışmayacak. Peki Şişhane Taksim metro istasyonunda neden yolcu alınmıyor? Şişhane Taksim metro durağı ne zaman saat kaçta açılacak?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar nedeniyle İstanbul'da en sık kullanılan metro istasyonlarındna bazıları kapalı olacak. 26 Haziran'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu kapalı olacak, Şişhane, Taksim istasyonlarında araçlar durmayacak.

Şişhane Taksim metro istasyonu neden kapalı?

İstanbul'daki LGBTİ+ etkinlikleri Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu Şişhane Taksim durağında neden durmuyor?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre, Pazar günü bazı metro seferleri yapılamayacak. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.

Şişhane Taksim durağı ne zaman açılacak?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonunun 26 Haziran Pazar günü ne zaman saat kaçta açılacağına dair henüz bir duyuru yapılmadı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı hakkında

M2 (Yenikapı - Hacıosman & Sanayi Mahallesi - Seyrantepe) Metro Hattı, İstanbul'da yer alan metro hatlarından birisidir. Hattın 17 istasyonu olup[note 1], Haliç Metro Köprüsü üzerinde yer alan Haliç Metro İstasyonu haricindeki 16 istasyon yer altında yer almaktadır. Hat, yaklaşık olarak 2,5 dakikada bir sıklıkla çalışır.

Planlanan istasyonlar da kullanıma girdiğinde ana hat İncirli'den Sarıyer'e batı-doğu-güney-kuzey doğrultusunda (ters "L" şeklinde), şube hattı ise Sanayi Mahallesi'den Alibeyköy Cep Otogarı'na doğu-batı doğrultusunda uzanacak ve toplamda 29 istasyona sahip olacaktır.