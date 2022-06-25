İstanbul Valiliği 26 Haziran Pazar günü bazı metro seferlerinin ve metro istasyonlarının kapalı olacağını duyurdu. Taksim'e çıkmak isteyen vatandaşlar da F1 Taksim-Kabataş Füniküler neden kapalı? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman, saat kaçta açılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Valiği tarafından alınan karar nedeniyle İstanbul'da bazı metro istasyonlarında yolcu alımı ve indirimi olmayacak. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının da 26 Haziran'da kapalı olacağı açıklandı. Bu hattı sıkça kullanan vatandaşlar da neden kaptıldığını merak edip araştırıyor. F1 Taksim-Kabataş Füniküler neden kapalı? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

F1 Taksim-Kabataş Füniküler neden kapalı?

İstanbul'daki LGBTİ+ etkinlikleri Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman, saat kaçta açılacak?

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın 26 Haziran Pazar günü ne zaman sat kaçta açılacağına dair henüz bir duyuru yapılmadı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre, Pazar günü bazı metro seferleri yapılamayacak. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı nedir?

F1 (Taksim - Kabataş) Füniküler Hattı, İstanbul'da yer alan füniküler hatlarından birisidir. 17 Ocak 1875'te hizmete giren Tünel'den 131 yıl sonra inşa edilen ikinci füniküler sistemi olan ve 29 Haziran 2006'da hizmete giren hat, Taksim ile Kabataş arasında 640 metrelik güzergâhı yaklaşık 2,5 dakikada katetmektedir. 06.00 - 00.00 saatleri arasında pik saatlerde 3 dakikada bir sıklıkla çalışan hat, günlük ortalama 400 sefer yaparak 35 bin yolcu taşır.