Sivilceler sadece yüzümüzde değil sırtımızda da bol miktarda çıkabilir. Sırttaki sivilceler de aşırı yağlı beslenmeden dolayı oluşmuş olabilir. Peki sırtta sivilce çıkması nasıl önlenir? Sırtta çıkan sivilceler doğal yollarla giderilebilir mi? Cevapları sizler için derledik...



Sivilceler gözeneklerin tıkanması sonucu oluşur. Sivilceler yağ bezelerinin yoğun olduğu vücut bölgelerinde görülebilir. Sırtta sivilce çıkmasının nedeni bakteriler nedeniyle ciltteki gözeneklerin tıkanmasından kaynaklanır.

Sırt bölgesinde çıkan sivilcelerin nedeni yüzümüzde çıkanlar gibi cilt yağlanmasından kaynaklanır. Ölü deri hücreleri bakterilerle birleşir. Bu da gözeneklerin tıkanmasına sebebiyet verir ve sırt bölgesi sivilcelenmeye başlar. Karaciğer rahatsızlıkları yüzünden de sırtta sivilcelenme görülebilir. Ayrıca yanlış kıyafet seçimi, sağlıksız beslenme, fazla yağ tüketme, hormonel değişimler, stres de sırtınızda sivilce çıkmasına neden olur. Bu sivilceleri gidermek istiyorsanız kimyasal içeren ürünlerdense doğal ürünler tercih etmeniz daha iyi olacaktır.

Sırt bölgesinde sivilce çıkması nasıl önlenir?

Bazı ilaçlar yan etki olarak sivilcelenme ve tüylenme yapar. Bu yüzden ilaç kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Gereksiz yere ilaç kullanmamalısınız. Ciddi yan etkiler görürseniz doktorunuza danışarak ilaç kullanımını bırakmalısınız.

Kullandığınız güneş kremlerine, masaj kremlerine ve cilt bakım kremlerine dikkat etmelisiniz. Bu ürünler fazla yağ içerirse sırtınızda sivilce çıkması çok olası bir durumdur. Cilt ürünleri satın alırken az yağ içeren veya su bazlı ürünler tercih etmelisiniz. Bu sayede sivilce oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

Sırtınızı yağ oranı düşük sabunlarla düzenli olarak keselerseniz cildiniz temizlenecek ve sivilce oluşumu önlenecektir. Ayrıca kese varolan sivilceleri de kurutur.

Sırt bölgesindeki sivilceleri gideren doğal bir yöntem var mı?

Sırtınızdaki sivilceleri doğal bir karışımla yok etmek istiyorsanız bir adet portakalın kabuklarına, bir tutam adaçayına, bir tutam biberiye otuna ve iki su bardağı saf alkole ihtiyacınız olacak.

Suyu tencereye alıp içerisine bir tutam adaçayını, bir tutam biberiyeyi, bir bütün portakalın kabuklarını ekleyin ve kaynatın. Kaynayan karışımı 10 dakika boyunca dinlendirin. Daha sonra karışımı süzmeniz gerekecek. Süzülen karışıma saf alkolü ekleyin. Pamuk yardımıyla bu karışımı sivilcelerinizin üzerine sürün. Sivilceleriniz geçene kadar tekrarlayın. Şifa olsun!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.