Sinovac aşısı olan 3. doz aşıyı Biontech yaptırabilir mi? 3. dozda istediğimiz aşıyı yaptırabilir miyiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada 2. doz koronavirüs aşısı olan 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarının yapılacağını söyledi. Sinovac aşısı olmuş vatandaşlar da Sinovac aşısı olan 3. doz aşıyı Biontech yaptırabilir mi sorusunu sormaya başladı. Bakan Koca yaptığı açıklama ile bu soruya da yanıt verdi. Peki Tüm aşılarını Çin aşısı Sinovac aşısını olanlar Biontech aşısı olabilir mi? 3. dozda istediğimiz aşıyı yaptırabilir miyiz? 2 aşıyı da Sinovac olanlar 3. doz aşıyı Biontech olabilir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada 2. doz koronavirüs aşısı olan 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarının yapılacağını söyledi. Sinovac aşısı olmuş vatandaşlar da Sinovac aşısı olan 3. doz aşıyı Biontech yaptırabilir mi sorusunu sormaya başladı. Bakan Koca yaptığı açıklama ile bu soruya da yanıt verdi. Peki Tüm aşılarını Çin aşısı Sinovac aşısını olanlar Biontech aşısı olabilir mi? 3. dozda istediğimiz aşıyı yaptırabilir miyiz? 2 aşıyı da sinovac olanlar 3. doz aşıyı Biontech olabilir mi?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pekiştirme aşılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 2 doz aşılarını yaptırmış olanlara 3. doz koronavirüs açısı için randevu sisteminin açılacağını duyurdu. Peki 3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı istediğimiz aşıyı yaptırabilir miyiz? Fahtettin Koca yaptığı açıklama ile bu sorulara yanıt verdi.

3. doz aşı uygulaması başladı

Bakan Koca 3. doz aşılama takvimine ilişkin şunları söyledi: "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir."

Sinovac aşısı olan 3. doz aşıyı Biontech yaptırabilir mi?

Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz.

3. dozda istediğimiz aşıyı yaptırabilir miyiz?

Bakan Koca yaptığı açıklamada vatandaşların 3. doz aşıda istediklerini olabileceğini belirtti. Vatandaşlar daha önce Sinovac aşısı yaptırmış olsa bile 3. dozda bir başka aşı türünü seçebilecek.

Biontech aşısı olanlar 3. doz için Sinovac olabilir mi?

Tüm aşılarını Biontech aşısı olanlar 3. doz aşı randevusunda istedikleri aşıyı seçebilirleri. Sinovac olanlar Biontech aşısı ile 3. doz aşı yaptırabilirler.

Kovid geçiren hasta ne zaman aşılanacak?

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.