Sinema salonları açılmadı mı? Sinema salonları ne zaman açılacak?

1 Haziran itibari ile kademeli normalleşmenin ikinci adımı atılmıştı. Kademeli normalleşme ile birçok iş yeri yeniden kepenk kaldırdı. 1 Haziran sonrası dönemde sinema salonlarının da yeniden açılacağı belirtilmişti. Ancak sinema salonları açılmadı. Peki sinema salonları ne zaman açılacak? Sinema salonları haziranda açık değil mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sinema sektör temsilcileri ile yapılan görüşme sorası sinema salonlarının açılışı 1 Temmuz'a ertelendi.

Sinema salonları açılmadı mı? 1 Haziran itibari ile kademeli normalleşmenin ikinci adımı atılmıştı. Kademeli normalleşme ile birçok iş yeri yeniden kepenk kaldırdı. 1 Haziran sonrası dönemde sinema salonlarının da yeniden açılacağı belirtilmişti. Ancak sinema salonları açılmadı. Peki sinema salonları ne zaman açılacak? Sinema salonları haziranda açık değil mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sinema sektör temsilcileri ile yapılan görüşme sorası sinema salonlarının açılışı 1 Temmuz'a ertelendi.

Sinema salonları açılmadı mı?

Sinema salonlarının açılmasını bekleyenler gelen son dakika gelişmesi ile sarsıldı. Sinema solnaları haziranda açık olmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir."

Sinema salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlnan genelgede sinema salonları da açık olacak denilmişti. Ancak sinema sektör temsilcileri ile yapılan görüşmede açılmanın 1 Temmuz'a ertelenmesi uygun görüldü.

Genelgede sinema solonlarına ilişkin şöyle denilmişti: "Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacak

Özel tiyatrolar için kamu spotu hazırlayacaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı ErsoyMehmet Nuri Ersoy "Kovid-19 döneminde turizmde nasıl bir Sertifikasyon Programı hazırladıysak aynı Sertifikasyon Programını tiyatrolar ve sinema salonları için de uygulayacağız. Tiyatroların olanakları yok diye sertifikasyon programını bedelsiz yapıyoruz. Hiçbir tiyatro kapalı değil." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.