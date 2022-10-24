Sinem Üretmen hayatını kaybetti | Sinem Üretmen kimdir, mesleği ve doğum tarihi

Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Ünlü manken Sinem Üretmen'in hayatını kaybettiği haberi sevenlerini derinden yaraladı. Bir döneme damga vuran 51 yaşındaki mankenin neden öldüğü, cenaze namazının ne zaman kılınacağı ve nereye defnedilecek merak konusu haline geldi. Sinem Üretmen kimdir, mesleği ve doğum tarihi detayları.

Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Ünlü manken Sinem Üretmen'in hayatını kaybettiği haberi sevenlerini derinden yaraladı. Bir döneme damga vuran 51 yaşındaki mankenin neden öldüğü, cenaze namazının ne zaman kılınacağı ve nereye defnedilecek merak konusu haline geldi. Sinem Üretmen kimdir, mesleği ve doğum tarihi detayları.

Sinem Üretmen kimdir, mesleği ve doğum tarihi

90'lı yıllarda mankenlik yapan Sinem Üretmen hayatını kaybetti. 1 Ocak 1971 doğumlu üretmen 51 yaşındaydı.

1994 yılında çekilen bir sonbahar hikayesi filmi ile izleyici karşısına çıkan üretmen; sırasıyla 1995 yılında Zıpçıktı, 1996 yılında tatlı Kaçıklar, 1998 yılında ise örümcek dizilerinde rol almıştı.

Sinem Üretmen nereye defnedilecek?

Birçok dizi, film ve klipte oynayan Sinem Üretmen'in ölüm nedeni kesin olarak açıklanmadı. Cenaze töreni ve defnedileceği yere dair yapılan açıklamalardan sonra, detayları haber sitemizden öğrenebilirsinzi.