Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu, nereli, kaç yaşında? ATV'nin sevilen programı Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Anlı yayın sırasında yaptığı açıklama ile hayatına dair yaşanan gelişmeleri duyurdu. Müge Anlı evleneceğini açıkladı ve evleneceği kişinin de Şinasi Yüzbaşıoğlu olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu, nereli, kaç yaşında? ATV'nin sevilen programı Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Anlı yayın sırasında yaptığı açıklama ile hayatına dair yaşanan gelişmeleri duyurdu. Müge Anlı evleneceğini açıkladı ve evleneceği kişinin de Şinasi Yüzbaşıoğlu olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyicilere müjde veren Müge Anlı evleneceğini duyurdu. Anlı evleneceği kişinin yani müstakbel eşinin de adını açıklamaktan kaçınmadı. Müge Anlı konuşmasında şunları söledi: "Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." Bu açıklamanın ardından Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Şinasi Yüzbaşıoğlu Türk Polis Teşkilatında önemli görevleri yerine getirmiş bir polistir. Ankara Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Şinasi Yüzbaşıoğlu 2016-2017 tarihleri arasında Üsküdar Araştırma Amirliği görevinde bulunmuştur. Ardından Adana Emniyet Müdürlüğünde görev almıştır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev almaktadır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu görevinde başarılı, çevresinde sevilen ve sayılan bir kişdir. Şinasi Yüzbaşıoğlu Polis olarak görev yaptığı her yerde sevilen bir kişidir.

Müge Anlı kiminle evleniyor?

Müge Anlı yakın zamanda Türk Polis Teşkilatı'nda önemli görevleri üstlenen 4. sınıf emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik planları yapmaktadır.

Müge Anlı'dan evlilik açıklaması

Müge Anlı programında evleneceğini duyurdu. Anlı açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyorki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."