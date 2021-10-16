Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan nereli ve kaç yaşında? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru adaylık tartışmaları sürerken flaş bir isimden Cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması geldi. MHP'li eski milletvekili Sinan Oğan katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Sinan Oğan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Sinan Oğan'ın hayatı ve biyografisi...

Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan nereli ve kaç yaşında? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru adaylık tartışmaları sürerken flaş bir isimden Cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması geldi. MHP'li eski milletvekili Sinan Oğan katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Sinan Oğan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Sinan Oğan'ın hayatı ve biyografisi...

Eski MHP Iğdır milletvekili Sinan Oğan, Sinan Oğan, katıldığı bir televizyon programonda sorulan sorular üzerine Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. "Bir şartım var" diyerek açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" dedi. Oğan, "HDP çıkıyor, bir tane PKK'lıyı aday gösteriyor, yani onların bir adayı var. Muhafazakarların bir adayı var. Solcuların, CHP'nin bir adayı var. Bir tek Türk milliyetçilerinin adayı yok." dedi.

Sinan Oğan kimdir?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967'de Iğdır'da dünyaya geldi Sinan Oğan eski MHP Iğdır milletvilidir. Oğan'ın babasının adı Adil, annesinin adı ise Kıymet'tir.

Sinan Oğan Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını, aynı üniversitenin Bankacılık Bölümünde, doktorasını Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Bilimi Bölümünde yaptı.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı.

Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır. Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. Azerbaycan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" tarafından ile taltif edilmiştir.

Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü.

10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

Çok iyi düzeyde Rusça, iyi düzeyde İngilizce bilen Oğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.