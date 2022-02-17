Simge - Kısaca | Simge Sağın - Kısaca şarkı sözleri | Simge Kısaca şarkısı söz müzik kime ait?
Simge - Kısaca | Simge Sağın'ın Kısaca isimli şarkısı kısa sürede Youtube trendlerinde yerini aldı.Konuşulan şarkının kime ait olduğu da merak edildi. Kısaca şarkısı söz müzik kime ait? Şarkının düzenlemesini kim yaptı? Klip yönetmenliği kime ait? İşte sevilen şarkı Simge - Kısaca söz ve müzik...
2022-02-17 13:58:07
Simge Sağın'ın Kısaca isimli şarkısı kısa sürede Youtube trendlerinde yerini aldı.Konuşulan şarkının kime ait olduğu da merak edildi. Kısaca şarkısı söz müzik kime ait? Şarkının düzenlemesini kim yaptı? Klip yönetmenliği kime ait? İşte sevilen şarkı Simge - Kısaca söz ve müzik...
Simge Sağın - Kısaca şarkı sözleri
Bu bir son mu, kısa bir ara mı?
Kuşkun bile cevaptır aslında
Dost kalamıyorum niyet buysa
İyi son yok ki aşk mevcutsa
Sarıl bana sarıl şu an sarıl bana
Kalıp biraz sonra yine kırıl bana
Açık kapı bırakmadan ayrıl hemen
Bitmem ki ben alıştıra alıştıra
Gel adını koyalım burada ilk önce
hangi dilde, bu ne'ce
Konular daha da uzuyor uzadıkça
bitti desene kısaca …
Simge Kısaca şarkısı söz müzik kime ait?
Simge Sağın'ın kısa sürede hit olan şarkısı "Kısaca" sözleri Sibel Algan'a ait. Yönetmenliğini Murat Joker'in üstlendiği "Simge - Kısaca" klibini izlemek ve şarkıyı dinlemek için TIKLAYINIZ...
Söz: Sibel ALGAN
Beste: Simge SAĞIN , Aytaç ÖZGÜMÜŞ, Okay BARIŞ ,Sibel ALGAN
Düzenleme: Aytaç ÖZGÜMÜŞ , Atıl AKSOY
Mix&Master: Barış BÜYÜK
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