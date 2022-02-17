Simge - Kısaca | Simge Sağın - Kısaca şarkı sözleri | Simge Kısaca şarkısı söz müzik kime ait?

Simge - Kısaca | Simge Sağın'ın Kısaca isimli şarkısı kısa sürede Youtube trendlerinde yerini aldı.Konuşulan şarkının kime ait olduğu da merak edildi. Kısaca şarkısı söz müzik kime ait? Şarkının düzenlemesini kim yaptı? Klip yönetmenliği kime ait? İşte sevilen şarkı Simge - Kısaca söz ve müzik...

Simge Sağın'ın Kısaca isimli şarkısı kısa sürede Youtube trendlerinde yerini aldı.Konuşulan şarkının kime ait olduğu da merak edildi. Kısaca şarkısı söz müzik kime ait? Şarkının düzenlemesini kim yaptı? Klip yönetmenliği kime ait? İşte sevilen şarkı Simge - Kısaca söz ve müzik...

Simge Sağın - Kısaca şarkı sözleri

Bu bir son mu, kısa bir ara mı?

Kuşkun bile cevaptır aslında

Dost kalamıyorum niyet buysa

İyi son yok ki aşk mevcutsa

Sarıl bana sarıl şu an sarıl bana

Kalıp biraz sonra yine kırıl bana

Açık kapı bırakmadan ayrıl hemen

Bitmem ki ben alıştıra alıştıra

Gel adını koyalım burada ilk önce

hangi dilde, bu ne'ce

Konular daha da uzuyor uzadıkça

bitti desene kısaca …

Simge Kısaca şarkısı söz müzik kime ait?

Simge Sağın'ın kısa sürede hit olan şarkısı "Kısaca" sözleri Sibel Algan'a ait. Yönetmenliğini Murat Joker'in üstlendiği "Simge - Kısaca" klibini izlemek ve şarkıyı dinlemek için TIKLAYINIZ...

Söz: Sibel ALGAN

Beste: Simge SAĞIN , Aytaç ÖZGÜMÜŞ, Okay BARIŞ ,Sibel ALGAN

Düzenleme: Aytaç ÖZGÜMÜŞ , Atıl AKSOY

Mix&Master: Barış BÜYÜK

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