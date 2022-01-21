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Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı
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TIMETURK / GÜNDEM / Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı

Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı

Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri! Serdar Ortaç katıldığı bir programda, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde oynayan, Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu ve 20'li yaşlarda ona bir şarkı yazdığını itiraf etti. Peki ama Nehir Gözlüm şarkısı sözleri nasıl? Serdar Ortaç hangi şarkısını Cansu Dere'ye yazdı? Serdar Ortaç Cansu Dere platonik aşk açıklaması ve olayı...

32 Dakika Önce
2022-01-21 16:43:51
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı

Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri! Serdar Ortaç katıldığı bir programda, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde oynayan, Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu ve 20'li yaşlarda ona bir şarkı yazdığını itiraf etti. Peki ama Nehir Gözlüm şarkısı sözleri nasıl? Serdar Ortaç hangi şarkısını Cansu Dere'ye yazdı? Serdar Ortaç Cansu Dere platonik aşk açıklaması ve olayı...

Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı

Serdar Ortaç katıldığı bir programda, yıllar önce Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu itiraf etti. 20'li yaşlarında bu aşkı bir şarkıya dönüştürdüğünü itiraf eden sanatçı; "20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım.'' dedi.

Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri

Kısmeti bağlı dediler
Gülüşü candan edalı dediler
Ah delikanlı yüreğim
Bu gece senden utandı dediler
Kendimi kandırmadım
Senden kurtulamadım
Kaç kere sevdi yüreğim
Sen gibisini bulamadım
Bu dünyayı yakacak mısın?
Bana aşık olacak mısın?
İlk kez aşık olmuş gibi
Yüreğimden taşacak mısın?
Bana evet diyecek misin?
Yoksa öpüp gidecek misin?
Nehir gözlüm aşkım için
Her şeyini verecek misin?
Kısmeti bağlı dediler
Gülüşü candan edalı dediler
Ah delikanlı yüreğim
Bu gece senden utandı dediler
Kendimi kandırmadım
Senden kurtulamadım
Kaç kere sevdi yüreğim
Sen gibisini bulamadım
Bu dünyayı yakacak mısın?
Bana aşık olacak mısın?
İlk kez aşık olmuş gibi
Yüreğimden taşacak mısın?
Bana evet diyecek misin?
Yoksa öpüp gidecek misin?
Nehir gözlüm aşkım için
Her şeyini verecek misin?
Bu dünyayı yakacak mısın?
Bana evet diyecek misin?
Bu dünyayı yakacak mısın?
Bana aşık olacak mısın?
İlk kez aşık olmuş gibi
Yüreğimden taşacak mısın?
Bana evet diyecek misin?
Yoksa öpüp gidecek misin?
Nehir gözlüm aşkım için
Her şeyini verecek misin?
Söz-Müzik: Serdar Ortaç
Yıllar önce Sibel Can'ın seslendirdiği ve klip çektiği Nehir Gözlüm şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...
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