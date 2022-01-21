Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri! Serdar Ortaç katıldığı bir programda, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde oynayan, Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu ve 20'li yaşlarda ona bir şarkı yazdığını itiraf etti. Peki ama Nehir Gözlüm şarkısı sözleri nasıl? Serdar Ortaç hangi şarkısını Cansu Dere'ye yazdı? Serdar Ortaç Cansu Dere platonik aşk açıklaması ve olayı...
2022-01-21 16:43:51
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri! Serdar Ortaç katıldığı bir programda, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde oynayan, Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu ve 20'li yaşlarda ona bir şarkı yazdığını itiraf etti. Peki ama Nehir Gözlüm şarkısı sözleri nasıl? Serdar Ortaç hangi şarkısını Cansu Dere'ye yazdı? Serdar Ortaç Cansu Dere platonik aşk açıklaması ve olayı...
Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı
Serdar Ortaç katıldığı bir programda, yıllar önce Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu itiraf etti. 20'li yaşlarında bu aşkı bir şarkıya dönüştürdüğünü itiraf eden sanatçı; "20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım.'' dedi.
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri
Gülüşü candan edalı dediler
Ah delikanlı yüreğim
Bu gece senden utandı dediler
Senden kurtulamadım
Kaç kere sevdi yüreğim
Sen gibisini bulamadım
Bana aşık olacak mısın?
İlk kez aşık olmuş gibi
Yüreğimden taşacak mısın?
Yoksa öpüp gidecek misin?
Nehir gözlüm aşkım için
Her şeyini verecek misin?
Gülüşü candan edalı dediler
Ah delikanlı yüreğim
Bu gece senden utandı dediler
Senden kurtulamadım
Kaç kere sevdi yüreğim
Sen gibisini bulamadım
Bana aşık olacak mısın?
İlk kez aşık olmuş gibi
Yüreğimden taşacak mısın?
Yoksa öpüp gidecek misin?
Nehir gözlüm aşkım için
Her şeyini verecek misin?
Bana evet diyecek misin?
Bana aşık olacak mısın?
Yüreğimden taşacak mısın?
Yoksa öpüp gidecek misin?
Nehir gözlüm aşkım için
Her şeyini verecek misin?
YORUMLAR (0)