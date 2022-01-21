Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı

Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri! Serdar Ortaç katıldığı bir programda, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde oynayan, Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu ve 20'li yaşlarda ona bir şarkı yazdığını itiraf etti. Peki ama Nehir Gözlüm şarkısı sözleri nasıl? Serdar Ortaç hangi şarkısını Cansu Dere'ye yazdı? Serdar Ortaç Cansu Dere platonik aşk açıklaması ve olayı...

Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri! Serdar Ortaç katıldığı bir programda, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde oynayan, Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu ve 20'li yaşlarda ona bir şarkı yazdığını itiraf etti. Peki ama Nehir Gözlüm şarkısı sözleri nasıl? Serdar Ortaç hangi şarkısını Cansu Dere'ye yazdı? Serdar Ortaç Cansu Dere platonik aşk açıklaması ve olayı...

Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı

Serdar Ortaç katıldığı bir programda, yıllar önce Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu itiraf etti. 20'li yaşlarında bu aşkı bir şarkıya dönüştürdüğünü itiraf eden sanatçı; "20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım.'' dedi.

Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri

Kısmeti bağlı dediler

Gülüşü candan edalı dediler

Ah delikanlı yüreğim

Bu gece senden utandı dediler

Kendimi kandırmadım

Senden kurtulamadım

Kaç kere sevdi yüreğim

Sen gibisini bulamadım

Bu dünyayı yakacak mısın?

Bana aşık olacak mısın?

İlk kez aşık olmuş gibi

Yüreğimden taşacak mısın?

Bana evet diyecek misin?

Yoksa öpüp gidecek misin?

Nehir gözlüm aşkım için

Her şeyini verecek misin?

Kısmeti bağlı dediler

Gülüşü candan edalı dediler

Ah delikanlı yüreğim

Bu gece senden utandı dediler

Kendimi kandırmadım

Senden kurtulamadım

Kaç kere sevdi yüreğim

Sen gibisini bulamadım

Bu dünyayı yakacak mısın?

Bana aşık olacak mısın?

İlk kez aşık olmuş gibi

Yüreğimden taşacak mısın?

Bana evet diyecek misin?

Yoksa öpüp gidecek misin?

Nehir gözlüm aşkım için

Her şeyini verecek misin?

Bu dünyayı yakacak mısın?

Bana evet diyecek misin?

Bu dünyayı yakacak mısın?

Bana aşık olacak mısın?

İlk kez aşık olmuş gibi

Yüreğimden taşacak mısın?

Bana evet diyecek misin?

Yoksa öpüp gidecek misin?

Nehir gözlüm aşkım için

Her şeyini verecek misin?

Söz-Müzik: Serdar Ortaç