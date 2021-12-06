Simge Aköz kimdir? Simge Aköz nereli, kaç yaşında? Sadakatsiz dizisindeki Aras karakteri ile adını duyuran oyuncu Berkay Ateş'in Milli Voleybolcu Simge Aköz ile birlikte olduğu iddia edildi. İddia sonrası Simge Aköz'ün kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Kariyi başarılarla dolu olan Simge Aköz Eczacıbaşı'nda forma giymektedir. Libero pozisyonunda görev yapan Simge Aköz 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı'nda en iyi libero seçildi.

Simge Aköz kimdir? Simge Aköz nereli, kaç yaşında? Sadakatsiz dizisindeki Aras karakteri ile adını duyuran oyuncu Berkay Ateş'in Milli Voleybolcu Simge Aköz ile birlikte olduğu iddia edildi. İddia sonrası Simge Aköz'ün kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Kariyi başarılarla dolu olan Simge Aköz Eczacıbaşı'nda forma giymektedir. Libero pozisyonunda görev yapan Simge Aköz 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı'nda en iyi libero seçildi.

Simge Aköz'ün kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. Filenin Sultanları'nda göstediği performans ile adını sıkça duyduğumuz Simge Aköz'ün adı bu kez oyuncu Berkay Ateş le birlikte anıldı. İşte Simge Aköz'ün hayatı ve biyografisi...

Simge Aköz kimdir?

Simge Aköz, 23 Nisan 1991 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Aslen Samsunlu olan Simge Aköz Voleybol Kadın Milli Takımı oyuncusudur.

Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu olan Simge Aköz libero pozisyonunda görev almaktadır.

Simge Aköz'ün voleybola olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. 7 yaşında voleybola başlayan Simge Aköz kendisini geliştirerek Türkiye'nin en önemli voleybolcularından biri olmayı başardı.

Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giyen başarılı libero, 2016-2017 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA kadrosuna katıldı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımının da liberosu olarak ülkemizi başarıyla temsil eden Aköz, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya ve 2018 FIVB Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazandı.

Aköz, Filenin Sultanları ile ülkemizde düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atarken, bu turnuvada aynı zamanda “En İyi Libero” seçildi.

Milli Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmasında önemli pay sahibi olan liberomuz, Avrupa Kıta Elemeleri'nde “En İyi Libero” seçildi.

2019-2020 sezonundan Eczacıbaşı VitrA takım kaptanı olan Simge Aköz, geçtiğimiz sezon gibi bu sene de Tijana Boskovic'le birlikte bu görevi sürdürecek.

Simge Aköz Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Simge Aköz Milli Takım Başarıları

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Beşinciliği

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

Simge Aköz Bireysel Başarılar

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – “En İyi Libero”

Simge Aköz Instagram hesabı

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