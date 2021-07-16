Şikayet var nasıl şikayet edilir? Şikayetvar şikayet silme, kaldırma nasıl yapılır? Tüketicilerin ürün veya hizmet aldıkları firmalarla yaşadıkları sıkıntıları dile getirdikleri Şikayetvar.com'a her gün binlerce şikayet geliyor. Aldığı hizmetten memnun kalmayan veya eksik bir hizmet aldığını iddia eden vatandaşlar şikayetvar nasıl şikayet edilir sorusuna yanıt arıyor. Bazı tüketiciler ise mevcut şikayetlerini silmek ve kaldırmak istiyor. Peki Şikayetvar'da şikayet silme nasıl yapılır? Şikayet var şikayet kaldırma nasıl yapılır?

Şikayetvar veya Şikayetvar.com, tüketicilerin aldıkları ürünlerin yada hizmetlerin hatalı veya eksik olduğu iddiasıyla firmaların şikayet edilidiği, firmaların ise bu şikayetler doğrultusunda konu ile iligili çözüm üretmeye çalıştığı bir platformdur. Her gün binlerce kişi şikayet var üzerinden firmalara şikayat başvurusunda bulunuyor. Bu şikayetlerin bir kısmı çözüme kavuşurken bir kısmı ise çözülmeyi bekliyor. Aldığı üründen memnun kalmayan vatandaşlar da şikayet var üzerinden şikayette bulunmak istiyor ancak bunun nasıl yapılacağını tam olarak bilmiyor. Peki Şikayet var nasıl şikayet edilir? Şikayetvar ile şikayet silme, kaldırma nasıl yapılır? İşte şikayetvar üzerinden şikayet yazma yöntemi;

Şikayet var nasıl şikayet edilir?

Şikayetvar üzerinden firmaları şikayet etmek için öncelike https://www.sikayetvar.com/ adresine gitmeniz gerekiyor.

Ardından sağ üst köşede yer alan üye ol bölümüne tıklayıp kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak girerek üye olmanız gerekiyor.

Üyelik işlemi tamamkandıktan sonra ana ekranda buluna "şikayet yaz" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Ardından şikayet edeceğiniz konu başlığını ve şikayet detayını yazarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Şikayetvar şikayet silme, kaldırma nasıl yapılır?

Firmalar hakkında şikayette bulunan vatandaşlar sorunlarının çözülmesinin ardından şikayetlerini silmek, kaldırmak istiyor ancak bunu nasıl ve nereden yapıldığını bilmiyor. Peki Şikayetvar şikayet silme, kaldırma nasıl yapılır? Şikayetvar'a giriş yaptıktan sonra profil fotoğrafınızın altındaki menüden ""Şikayetlerim"" butonuna basıp şikayetlerinizi listeyebilirsiniz. Daha sonra silmek istediğiniz şikayetin sol alt tarafında bulunan çöp kutusu simgesine tıklayarak ve ilgili seçeneği seçerek şikayetinizi silebilirsiniz.

Şikayetinizi silmek istediğinizde karşınıza 3 alternatif çıkar:

1. Şikayetim Çözüldü

2. Düzeltme yaparak tekrar göndereceğim

3. Diğer

Bu seçeneklerden birini seçerek şikayetinizi silebilir ve değiştirebilirsiniz.

Şikayet var nasıl çalışır?

Şikayet Var, kullanıcıları için oldukça kolay bir sisteme sahip. Herhangi bir marka veya tüketici hakkı ihlali yaşadığınızı iddia ediyorsanız sikayetvar.com'a üye olarak şikayet oluşturma sürecinizi başlatabilirsiniz.

SMS ile doğrulama kodu göndererek gerçek olmayan kişileri tespit eden sistem sayesinde var olmayan profillerin şikayet yazmasına engel olunur.

Aynı şekilde şikayete söz konusu olan mal ve hizmet alışverişinden kaynaklanan ve sonuç alınamayan sorunların işleme konulabilmesi için filtreleme yapılır.

Şikayetiniz, yazdığınız gibi yayına alınmaz. Önce hukuki talimatlara göre çalışan redaktörler tarafından incelenir. Bunun nedeni hem kullanıcıları korumak hem de ilgili firmaların imajının haksız yere zedelenmesine engel olmaktır.

Ticaret ve rekabet hukukuna aykırı olmayacak şekilde düzenlenen, yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları kontrol edilen şikayetler yayına hazır hale gelir.

Kalite kontrol ekibi tarafından son kontrolden geçen şikayetler, sikayetvar.com'da yayına alınır. Bu süreç 24 saat içerisinde tamamlanır.

Ardından şikayet ilgili firmaya iletilir aynı zamanda binlerce kullanıcının erişimine de açık hale gelir.

Bu aşamaların ardından, şikayetin iletildiği marka, kurum ya da firma çözüm üretmek amacıyla sikayetvar.com'da yayınlanacak bir cevap yazabilir ya da şikayet sahibiyle konu hakkında görüşme sağlar.

Şikayetvar nedir?

Şikayetvar; eksik, hatalı ya da olumsuz bir ürün ya da hizmetle karşılaşan tüketicilerin, şikayetlerini internet üzerinden dile getirebilmelerini ve şikayetin marka tarafından değerlendirilip çözülmesini sağlayan bir web sitesidir.

İnternetin henüz hayatımıza bu denli girmediği 2001 yılında kurulan Şikayetvar, dünyanın ilk şikayet platformu olup aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk iş modelidir. Tüketici şikayetlerine çözüm arayıp aynı zamanda tüketicilerin kullanacakları hizmetler hakkında araştırma yaparken fikir alabileceği bir platforma dönüşen Şikayetvar, markalara şikayet yönetimi stratejisi konusunda danışmanlık da yapmaktadır.

Şikayetvar üyelik ücretli midir?

sikayetvar.com'da tüm bireysel üyelik tipleri ücretsizdir.

Şikayetvar şikayet süreci nasıl işler?

Şikâyetleriniz ve yorumlarınız, eksiksiz Ad-soyad bilginiz, GSM doğrulamanız ve Redaksiyon (Kontrol) süreci tamamlandıktan sonra söz konusu firmalara iletilir ve ortalama 24 saat içerisinde sitemizde yayımlanır. Şikâyetlerinizin çözümlenmesi için firmalara bildirimde bulunuruz. Sitemizin yüksek tıklanma ve görüntülenme oranları firmalar için caydırıcı unsur olmakta ve şikayetlerinizi çözmek adına bir teşvik unsuru olmaktadır. Bununla birlikte, her firmanın müşteriye ve şikayete yaklaşımı farklı olduğu için bu aşamadan sonra yapılacak olanlar firmaların inisiyatifindedir.

Şikayetlerinizle ilgili gelişmeleri, üye girişi yaparak ulaşacağınız Şikayetlerim alanında yer alan ""cevap yaz"" kısmına yazarak diğer kullanıcıları bilgilendirebilirsiniz. Yazılan şikayetçi yorumları ve teşekkür mesajları ile vereceğiniz Anket puanları firmaları derecelendirebilmek, diğer tüketicileri bilgilendirmek ve karar verebilmek adına etkili olmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.