Sigaraya zam mı geldi? Marlbora, Muratti, Parliament, Lark ne kadar oldu? 2022 sigara fiyat listesi

2021-2022 sigara fiyat listesi | Sigaraya zam mı geldi? Marlbora, Muratti, Parliament, Lark ne kadar oldu? sorusu son zamanlarda sigara tiryakileri tarafından sıkça sorulur oldu. Dolar kurunda yaşanan artış pek çok ürüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak tütün ürünlerine bir zam haberi geldi. Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigaraya 2 TL oranında zam geldiğini açıkladı. Bu açıklamanın arından hangi sigara markasına ne kadar zam geldiği ise merak edilmeye başlandı. İşte zam gelen markalar ve yeni fiyat listesi...

2021-2022 sigara fiyat listesi | Sigaraya zam mı geldi? Marlbora, Muratti, Parliament, Lark ne kadar oldu? sorusu son zamanlarda sigara tiryakileri tarafından sıkça sorulur oldu. Dolar kurunda yaşanan artış pek çok ürüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak tütün ürünlerine bir zam haberi geldi. Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigaraya 2 TL oranında zam geldiğini açıkladı. Bu açıklamanın arından hangi sigara markasına ne kadar zam geldiği ise merak edilmeye başlandı. İşte zam gelen markalar ve yeni fiyat listesi...

Sigara tiryakilerini üzen gelişme yaşandı. Sigaraya zam geldiği haberini Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Ülkemizne ne yazık ki milyonlarca sigara tiryakisi bulunuyor. Sigaraya karşı savaş başlatılmış da olsa istenen başarı elde edilememiş gibi görünüyor. Sigara kullanımı uyarılar ve yasaklara rağmen devam ediyor.

Sigara tiryakilerini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Son aylarda döviz kurlarında yaşanan artış ndeniyle tütün mamüllerine zam geleceği konuşuluyordu ve beklenen oldu. Peki Sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka sigara fiyat listesi...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi? sorusu pek çok sigara tiryakisi tarafından soruluyordu. Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı duyuru pek çok kişiyi üzdü. Aybaş sigaraya zam geldiği haberini sosyal medya platformundan duyurdu. Aybaş yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu. Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi.

Marlbora, Muratti, Parliament, Lark ne kadar oldu?

Philip Morris Grubu'nda en ucuz sigara fiyatı 17.50 TL oldu. Bu grupta en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü. Diğer sigara markalarında ise zamların kapıda olduğu iddia edildi.

2021-2022 sigara fiyat listesi

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Sigarayı bırakmak için yardım alabilirsiniz

Sigarayı bırakmak için ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurabilir, 444 79 75 Danışma hattından destek alabilirsiniz. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 15 yaş üzeri tütün bağımlısı (sigara, nargile, e sigara, IQOS) olan kişilere ücretsiz ayaktan rehabilitasyon desteği vermektedir.

Alanında uzman psikologlar tarafından tütün bağımlılığı şiddetiniz saptanarak müdahaleler yapılmaktadır. Tütünü bırakmadan önce, bırakma aşamasında ve bıraktıktan sonraki süreçlerde YEDAM'dan psikolojik destek alabilirsiniz.

Talebiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda destek alabilmeniz için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.