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Sigaraya kaç lira zam gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? 2022 sigara fiyatı

2022 sigara fiyatı | Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya kaç lira zam gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? Son günlerde enerjiden gıda ürünlerine kadar pek çok kalemde peş peşe gelen zamlar vatandaşın belini büktü. 2022 yılına da elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zammı ile giren vatandaşlar sigaraya da zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Bir süredir sigara zammı konuşuluyordu. Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisinin yüzde 47'ye yükseltilmesi sigara tiryakilerini endişelendirdi. Peki Sigarada ÖTV artınca sigara fiyatlarına zam gelir mi?

3 Saat Önce
2022-01-04 11:25:19
Sigaraya kaç lira zam gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? 2022 sigara fiyatı

2022 sigara fiyatı | Sigara tiryakilerini endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. Sigaraya zam geleceği iddiaları bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Son yaşanan gelişmelerden sonra Sigaraya kaç lira zam gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? ÖTV artışı sigaraya zam getirir mi sorusunun sorulmasına neden oldu. İşte 2022 sigara zammına dair detaylar...

Sigaraya kaç lira zam gelecek?

Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 47 oranında yükseldi. Bu gelişme sigara tiryakileri endişelendirdi. Sigaraya zam geleceği iddialarından sonra vatandaşlar Sigaraya kaç lira zam gelecek? sorusunu sormaya başladı. Güncellenen ÖTV oranı ile sigaranın paketine 3 ile 5 lira arasında zam yapılma ihtimali var.

Sigaraya zam gelecek mi?

Sigarada 1 adet (dal) sigarada 0.4883 lira olan asgari maktu vergi 0,7197 liraya çıktı. Bir paket sigaradan alınan vergi 9,766 liradan 14,3940 liraya çıkmış oldu. Sigara fiyatlarında bir artış olması bekleniyor. Bu artışın 3 TL ile 5 TL arasında olabileceği belirtiliyor. Artış oranının fiyatlara yansıyıp yansımaması Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak.

Bir paket sigara ne kadar olacak?

ÖTV düzenlemesinden sonra bir paket sigara fiyatına 5 TL'ye yakın zam gelebilir. Sigarada asgari maktu vergi paket başına 9.77'den 14.39'a çıkacak. Bloomberg HT'nin aktardığına göre, bu durumda bir paket sigara en az 22.85 TL'ye satılabilecek.

2022 sigara zam | Sigaraya zam mı geldi? 'Sigaraya 3 TL zam gelecek' iddiası
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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