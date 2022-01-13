Sıfır otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır araç fiyatları ÖTV matrah değişikliği ile düşer mi?

Otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır araç fiyatları ÖTV matrah değişikliği ile düşer mi? Otomobil fiyatları düşecek mi? Araç almayı düşünenleri ilgilendiren çok önemli bir karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak ÖTV matrah limitleri değiştirildi. ÖTV matrah limitlerinin değişmesi araçların fiyatını düşürür mü yoksa yükseltir mi? sorusu otomobil almak isteyenler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Düzenleme ile 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı.

Otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır araç fiyatları ÖTV matrah değişikliği ile düşer mi? Otomobil fiyatları düşecek mi? Araç almayı düşünenleri ilgilendiren çok önemli bir karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak ÖTV matrah limitleri değiştirildi. ÖTV matrah limitlerinin değişmesi araçların fiyatını düşürür mü yoksa yükseltir mi? sorusu otomobil almak isteyenler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Düzenleme ile 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı.

Otomobil alma hayali kuranları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Bu değişiklik sonrası binlerce kişi sıfır otomobil fiyatlarının düşüp düşmediğini merak ediyoır.

Sıfır otomobil fiyatları düştü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 1600 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti (Vergisiz ülkeye giriş fiyatı) 92 bin liradan 120 bine çıkarıldı. Yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan araçların yeni matrah limiti ise 120 bin-150 bin arasına yükseltildi.

Ayrıca araçların matrahlarına göre yeni vergi dilimleri de oluşturuldu. Buna göre, matrahı 150 bin-175 bin arası araçların yüzde 60, matrahı 175 bin-200 bin arası araçların yüzde 70, matrahı 200 bini aşan araçların ÖTV'si ise yüzde 80 oldu.

Sıfır araç fiyatları ÖTV matrah değişikliği ile düşer mi?

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 114 binden 130 bine çıkarıldı.

Yüzde 50'lik ÖTV liminde yer alan araçların yeni matrah limiti de 130 bin - 210 bin seviyesine yükseltildi.

Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.