ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV düşecek mi? 2022 ÖTV indirimi olacak mı? Döviz kurlarında yaşana artış ile birlikte otomobil fiyatları da adeta uçuşa geçti. Sıfır otomobiller 200 bin TL'nin altında sıfır otomobil kalmazken ikinci el otomobillerin fiyatı da zirve noktasına ulaştı. Vatandaşların sıfır otomobile binmesi neredeyse hayal olmuş durumda. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi beklediğini söyledi. ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar da bu açıklama ile heyecanlandı.

Araç almak isteyenlerin eli kolu artan otomobil fiyatları karşısında adeta bağlanmış durumda. 200 bin TL'nin altında sıfır otomobilin kalmadığı şu günlerde vatandaşlar yüksek faiz nedeniyle bankalardan da kredi çekemiyor. Araç almayı düşünenler Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu'nun geçtimiz haftalarda yaptığı açıklama ile umutlandı. Ali Bilaloğlu ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi beklediğini söyledi. Bu açıklamanın ardından otomobil almak isteyenler ÖTV indirimi gelecek mi? 2022 ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV düşecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kovid-19 pandemisi ile birlikte otomotiv sektöründe büyük bir kriz yaşandı. Sektörde çip krizi ve ürütim-tedarik sıkıntısı yşandı. Talebin fazla üretimin az olması nedeniyle otomobil fiyatları tüm dünyada bir miltar artış gösterdi. Ülkemizde bu artış daha fazla oldu. Dolar kurunda yaşanan yükselişle paralele olarak otomobil fiyatları son aylarda adeta uçuşa geçti. Sıfır otomobillerin stoklandığı haberleri alınırken ikinci el fiyatları da aynı oranda arttı.

ÖTV indirimi gelecek mi?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi beklediğini söyledi. Ancak konuyla ilgili hükümetten herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

2022 ÖTV indirimi olacak mı?

Koronavirüs pandemisi bir yandan, diğer yandan da artan döviz kurları nedeniyle otomobil fiyatları ülkemizde son aylarda katlanarak arttı. Vatandaşlar ÖTV indirimi gelecek mi? sorusunu soruyor. Son olarak, otomotiv sektöründeki yaşananları değerlendiren Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu'nun, önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeniden bir matrah güncellemesi beklediğini söylemesi de sektörün somut bir talebi olarak değerlendirilebilir. ÖTV indirimi konusunda ileride ne gibi adımların atılcağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Ağustos ayında ÖTV düzenlemesi gelmişti

Ağustos ayında güncellenen mevcut ÖTV sistemine göre, 1.6 litre altındaki motor hacmine sahip bir otomobil, vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçmediği sürece yüzde 50 vergi diliminde kalıyor. Satış fiyatına göre bakıldığında ise, 265 binTL'nin altında satılan 1.6 litre motor hacmindeki otomobiller yüzde 50 ÖTV dilimine giriyor. Bir üst dilim olan yüzde 80 ÖTV oranına çıkan otomobillerde ise alt sınır 320 bin TL olarak belirlenmişti. Fakat, Aralık ayı itibariyle yayınlanan yeni fiyat listeleri, ulaşılabilir ve ekonomik olması amacıyla üretilen birçok modelin bile artık yüzde 80 ÖTV dilimine çıkmasına neden oldu.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.